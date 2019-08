IceOut 2019, il Gelato di Marina: “Sapori studiati a fondo per stuzzicare la curiosità dei clienti”

IceOut 2019 – Il concorso di VareseNews con il supporto di Forbar e Chicco d’Oro – è arrivato all’ultimo passo, la finale. Vi presentiamo oggi “Il gelato di Marina” di Vergiate, una delle magnifiche dieci che si giocheranno il titolo in palio come migliore gelateria della provincia.

Raccontateci la vostra storia: chi siete e quando avete aperto la gelateria?

«Nella gelateria – racconta Marina, la titolare – lavora tutta la nostra famiglia: io, mio marito e i nostri due figli Marco e Davide. Viviamo qui a Vergiate e nell’aprile del 2014 abbiamo deciso di inaugurare “Il gelato di Marina” per inseguire quello che è sempre stato il nostro sogno: gestire una gelateria».

Qual è il segreto del vostro successo?

«Amore e passione. Prestiamo molta attenzione alle materie prime e alla preparazione. Siamo inoltre sempre alla ricerca di nuovi gusti da proporre ai clienti».

Quale caratteristica vi contraddistingue?

«I nostri clienti lodano spesso la nostra qualità. A volte ci capita di accogliere persone che arrivano da Busto Arsizio, Gallarate, ma anche da Pavia, Bologna e Svizzera. Ultimamente un turista da Imola si è fermato a Vergiate proprio per prendere un gelato da noi».

Classici o sperimentali: come nasce la vostra selezione di gusti?

«Abbiamo una selezione di gusti tradizionali, ma proponiamo anche molti gelati gourmet. Un gusto sperimentale può venire bene, ma può anche uscire male. I nostri sapori sono invece studiati a fondo per stuzzicare la curiosità dei clienti e allo stesso tempo venire incontro ai loro gusti».

Qual è il gusto che i vostri clienti amano di più o che vi distingue dagli altri?

«Ogni volta che qualcuno ordina una vaschetta di gelato, almeno metà di questa vaschetta è sempre occupata dal “cremino di Marina”. È sicuramente il gusto più richiesto. Si tratta di un gelato al fior di latte con crema di nocciole molto apprezzato da bambini e ragazzi. Quando per qualche motivo spostiamo il “cremino” dalla sua solita posizione nel bancone vediamo alcuni clienti sbiancare per paura che sia finito».

Un aneddoto o una curiosità?

«Proprio questo aprile abbiamo inaugurato un nuovo gusto: il “vergiatello”. Per l’occasione abbiamo allestito la gelateria con tanto di tappeto rosso all’ingresso e arco di palloncini, anche il sindaco Maurizio Leorato ha partecipato. Si tratta infatti di un gelato che richiama nel nome e nel gusto un dolce tradizionale del nostro paese realizzato con nocciole, mandorle e quando se ne aveva la possibilità un po’ di cioccolato».

Qual è il vostro rapporto coi social e come gestite la comunicazione?

«Facciamo molto affidamento al passaparola tra i clienti, ma siamo anche attivi su Facebook. È Marco che gestisce la nostra pagina social e racconta con molte fotografie il nostro lavoro dall’arrivo delle materie prime, alla preparazione del gelato, fino all’esposizione dei gusti sul bancone».

Che rapporto avete con il territorio e con il turismo?

«Molte persone che vengono a visitare la nostra zona si fermano da noi per un gelato. Abbiamo inoltre partecipato con un nostro banchetto alle feste della Canottieri Corgeno e alla festa del Bosco di Capra. Ogni 2 giugno siamo invece in piazza con i nostri gelati in occasione della Festa della Repubblica. Avevamo anche un Apecar allestito appositamente per trasportare e vendere gelati, che usavamo per raggiungere tutte le frazioni di Vergiate».