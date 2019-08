IceOut 2019, la finale. Votate la migliore gelateria della provincia

E’ arrivato l’ultimo atto di IceOut 2019, il concorso di VareseNews con il supporto di ForBar e Caffè Chicco D’Oro per scegliere qual è la migliore gelateria della provincia di Varese.

Sono rimaste dieci le gelaterie in gara per conquistare l’ambito premio, decise dai lettori di VareseNews dopo le combattute semifinali.

Non solo il voto sul sito; oltre alla vostra preferenza qui, conteranno anche le preferenze via posta. Recandovi nelle gelaterie finaliste, potrete prendere una cartolina e inviarla a VareseNews. Il voto sarà valido se la cartolina arriverà in redazione entro il 15 settembre.

Le votazioni sul sito chiuderanno alle ore 12.00 di martedì 10 settembre.

La vincitrice verrà annunciata dopo la metà di settembre con una giornata a ForBar, a Gazzada Schianno.

IceOut 2019, la finale. Vota la migliore gelateria della provincia Berardi – Casorate Sempione

Buosi – Varese

Cono coppetta – Azzate

Giallo Crema – Azzate

Goldy – Cassano Magnago

Il gelato di Marina – Vergiate

Il mio gelato – Castronno

La gelateria del lago - Sesto Calende

Sedici gusti – Busto Arsizio

Tuttigusti+1 – Ferno Guarda Risultati