Illuminazione, fognatura e marciapiedi: cantieri al via dal 20 agosto

L’Amministrazione comunale di Cantello ha programmato una serie di interventi per opere pubbliche che prenderanno il via dal prossimo 20 agosto.

Illuminazione pubblica – Dal 20 agosto e per tutto il mese di settembre partiranno gli interventi propedeutici all’ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica previsto dal bando “Smart city”.

Le opere riguarderanno interventi di scavo con cantiere mobile lungo le vie Roma (tratto davanti al Comune), Gasparotto, Cavallotti, Lanfranco da Ligurno, Vignazze e Via Lugano. L’intervento non prevede la chiusura dei tratti stradali interessati.

Fognatura – Dai primi di settembre prenderà il via un intervento sul tratto di fognatura pubblica tra via Belinzoni e l’incrocio tra via Baj e via Mazzini.

“I lavori – spiega una nota del Comune – riguarderanno l’incrocio Via C. Baj – Via Mazzini a ritroso, fino alla Villa ex Labus incrocio con Via Garibaldi. Tale opera risolverà definitivamente le annose problematiche legate allo smaltimento delle acque bianche lungo via San Lorenzo e si collegherà di fatto a quanto già eseguito dal Comune nei mesi scorsi. L’intervento è a totale carico dei privati, rientrante tra le opere a scomputo del Piano di Recupero legato al centro storico”.

E’ prevista la chiusura del tratto stradale incrocio Via Mazzini – Via Baj per i primi due giorni, mentre il tratto compreso tra Via Belinzoni e Via Garibaldi resterà chiuso per quattro settimane.

Marciapiede – Dai primi di settembre partiranno infine i lavori per la messa in sicurezza dei pedoni lungo la via Giordano e il primo tratto di via Belinzoni, con la realizzazio0ne di un marciapiede che garantirà un unico collegamento dal centro del paese al parco pubblico “Grande casa” di via Baj.

“Verrà contestualmente rifatta la pavimentazione del tratto di marciapiede compreso tra la Via Turconi e la Via G. Baj e sostituita la ringhiera in ferro posta una volta a protezione della cabina del telefono: verrà eseguita un’aiuola che regolarizzerà la disposizione degli spazi a parcheggio e che permetterà lo spostamento del punto luce all’interno di essa. La pavimentazione e l’aiuola saranno rifinite in porfido del Trentino”.

“Si tratta di cantieri che riguardano importanti interventi di miglioramento dei servizi a favore della comunità cantellese – scrive il sindaco Chiara Catella – Sono consapevole che l’avvio contestuale di tutte queste opere rechi disagio e necessiti di un grande coordinamento da parte di tutti i soggetti coinvolti ma verrà garantita massima attenzione affinché tutto venga eseguito nel rispetto delle esigenze di tutti, soprattutto della cittadinanza interessata. Ringrazio sin da ora i cittadini per la pazienza e la collaborazione che vorranno mostrare durante il periodo di realizzazione delle opere”.

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito, gli uffici comunali competenti sono a disposizione della cittadinanza. Per contattare l’Assessorato ai lavori pubblici scrivere una mail a: lavoripubblici.cant@gmail.com