Inseguimenti, speronamenti e guida in contromano: folle fuga a Vergiate

Ha seminato il panico speronando vetture, bruciando semafori rossi e percorrendo lunghi tratti di superstrada in contromano.

È accaduto la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, a Vergiate. Una pattuglia della Polizia locale stava svolgendo i controlli di routine del territorio quando una vettura, davanti all’alt, accelerava e si dava alla fuga. Immediatamente i due agenti salivano a bordo della loro auto per inseguirlo.

La vicenda è iniziata in via Cavallotti per proseguire in diverse strade del territorio. La macchina in fuga ha prima superato degli incroci pur avendo il rosso evitando per miracolo di provocare incidenti, poi, all’altezza dello svincolo autostradale, ha imboccato la via in contromano proseguendo sulla corsia opposta anche il Sempione.

Entrato in un parcheggio, l’automobilista prima speronava due vetture in sosta poi, accortosi dell’arrivo della polizia locale, ingranava la retromarcia per andare addosso alla vettura in servizio e riprendere la fuga. L’inseguimento è quindi proseguito sin fuori dal parcheggio di una discoteca poco distante dove il conducente ha evitato miracolosamente di investire alcuni pedoni che stavano davanti al locale, molto affollato a quell’ora.

Poi ha imboccato di nuovo la superstrada in contromano seminando il panico. All’altezza di Mercallo la polizia locale si accostava di nuovo all’auto in fuga per intimare l’alt, ma l’automobilista tentava di mandare fuori strada i due agenti.

Nell’impatto, però, la sua macchina rimaneva bloccata. A quel punto, la fuga è proseguita a piedi tra villette e cortili della zona. I due agenti lo hanno inseguito per circa 800 metri per poi perderlo di vista.

Diramato l’allarme, gli agenti hanno proseguito le ricerche supportati dai carabinieri finché hanno lo trovato e portato in caserma. Si tratta di un giovane di 22 anni residente della zona con un lungo elenco di precedenti alle spalle che vanno dall’estorsione, al furto, all’oltraggio , alla resistenza a pubblico ufficiale e alla guida senza patente ( contestatagli già sei mesi fa). Il giovane è stato fermato ma non è stato arrestato perchè la sua cattura è andata oltre il periodo di flagranza.

Ora sono in corso le indagini per appurare come mai stesse circolando a quell’ora e soprattutto, perchè non si è fermato all’alt costringendo gli agenti a un pericoloso inseguimento per oltre sette chilometri.