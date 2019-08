Investire nel mercato immobiliare? E’ il momento giusto, soprattutto per le ville di lusso

Investire nel mercato immobiliare è sempre una buona idea per diversificare il portafoglio, ma ci sono momenti storici che senza dubbio risultano molto più vantaggiosi e ci riferiamo in modo particolare proprio al periodo attuale. Oggi, investire nel mattone consente di concludere degli affari davvero molto interessanti ma naturalmente bisogna farlo nel modo giusto. Ci sono città che non rischiano di subire svalutazioni e tra queste troviamo Roma, Milano e anche Napoli seppur in modo meno evidente. Chi vuole investire negli immobili di lusso quindi dovrebbe orientarsi su questi centri d’interesse storico, artistico ma anche imprenditoriale.

Il periodo d’oro per gli immobili di lusso

Quello attuale può essere considerato un vero e proprio periodo d’oro per chi intende investire in un immobile di lusso, perché nonostante la ricrescita economica i prezzi sono rimasti pressoché stabili negli ultimi anni. Se quindi da un lato aumenta la domanda, dall’altro l’offerta continua ad essere vantaggiosa ed è il momento perfetto per approfittarne. Il mercato degli immobili di lusso è ampio e variegato: nelle principali città italiane si possono trovare ville e appartamenti da sogno che rappresentano un investimento sicuro. Certo, le truffe sono ancora molte ma si tratta di un problema relativo. Basta infatti affidarsi ad intermediari seri e qualificati come l’ormai noto Sotheby’s international realty che costituisce un punto di riferimento ad alti livelli.

Roma e Milano in testa per gli investimenti nel mercato immobiliare

Se ci concentriamo sul mercato immobiliare e in modo particolare sulle case di pregio, la città eterna continua a riscuotere il maggior successo. Chi sceglie di investire in un immobile di lusso a Roma infatti sa di poter concludere affari importanti con un livello di rischio davvero molto basso se non addirittura inesistente. Le ville e gli attici di prestigio che si trovano nei migliori quartieri di Roma sono diversi ed è praticamente impossibile che subiscano una svalutazione nei prossimi decenni.

Lo stesso si può dire di Milano: una città ormai internazionale, cuore pulsante e punto di riferimento di designer, stilisti, ma anche imprenditori che sanno di poter trovare in questo centro tutto quello che troverebbero nelle metropoli europee. Investire in un immobile di lusso a Milano oggi è senza dubbio un’ottima idea e anche in questo caso il rischio è davvero ai minimi storici.

La posizione degli immobili di lusso: un dettaglio importante

Quando si investe in un immobile di lusso non si può prescindere dalla sua collocazione. Non basta infatti acquistare una villa o un attico a Milano o Roma per concludere un affare redditizio. È fondamentale che l’immobile si trovi in una zona di pregio, che possa vantare dei vantaggi esclusivi. Per quanto riguarda la Capitale vale la pena puntare su quartieri come il centro storico, il Parioli, Trastevere e l’Aventino. A Milano invece le zone di maggior prestigio, oltre all’area centrale di Piazza Duomo, sono il quadrilatero della moda, Brera, ma anche il quartiere Isola che è stato di recente riqualificato e che oggi sta conoscendo una splendida rinascita anche nel settore immobiliare.