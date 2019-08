Javorcic promuove la sua Pro Patria: “Buona prestazione”

Prima gara della stagione 2019-2020 per la Pro Patria e prima vittoria. I tigrotti battono 1-0 il Matelica e superano il primo turno di Coppa Italia; al secondo sarà lo Spezia ad ospitare i biancoblu allo stadio “Picco”.

Le parole di mister Ivan Javorcic sono positive, non solo per la vittoria sul campo: «E’ stata una partita giusta. Sapevamo che potevamo trovare delle difficoltà per l’avversario di livello che avevamo di fronte. I ragazzi hanno fatto tutto quello che ho chiesto loro. Abbiamo controllato tutta la partita, consapevoli di poter uscire alla distanza. La nostra supremazia c’è stata e abbiamo concesso poco fino all’espulsione. C’è stata un po’ di sofferenza finale, dobbiamo ringraziare il nostro portiere. Bisogna fare i complimenti al Matelica».

«Sappiamo di essere una squadra strutturalmente pesante – prosegue l’allenatore della Pro Patria -, che ha bisogno di un po’ di tempo per carburare. Giocare con ordine e disciplina ci ha permesso di gestire al meglio le energie. Sono contento della prestazione generale della squadra, hanno fatto bene tutti, anche i nostri giovani. Defendi è un giocatore molto importante per noi, sono felice che si sia presentato al meglio davanti al pubblico di casa e mi è dispiaciuto molto sostituirlo prima del dovuto. Anche Parker ha fatto una buona prestazione, si è allenato molto bene in ritiro ed è ha dimostrato di poter essere una risorsa per noi. Andare a La Spezia era il nostro obiettivo e l’abbiamo raggiunto. Questo ci permette anche di preparare le prossime due settimane al meglio».

Pier Francesco Battistini, tecnico del Matelica, si dice deluso del risultato, non della prestazione: «Sono soddisfatto per il temperamento della squadra. Era per noi un’occasione che potevamo anche sfruttare. Non è la Coppa Italia il nostro obiettivo ma diventare una squadra. Abbiamo tanto da fare, ma avevo chiesto ai ragazzi di essere compatti e devo dire che ci siamo riusciti. Il computo delle palle gol forse alla fine era a nostro favore. E’ stato un ottimo allenamento. Il Matelica è arrivato due volte secondo, ha vinto una Coppta Italia e ha una la società che ha le idee molto chiare e sta a noi fare il meglio possibile attraverso prestazioni di livello e di cuore, come fatto oggi».