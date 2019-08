La fattoria di Luino dove si coltivano verdure giapponesi

Trovare barbabietole e negy nello stesso negozio è una cosa davvero inusuale. Eppure, in questa azienda agricola del Luinese, ortaggi italiani e giapponesi hanno trovato il giusto equilibrio per vivere in armonia.

Il merito è di Giuseppe Cherchi, un uomo di cinquantadue anni che insieme alla sua famiglia gestisce “La Fattoria Il Bricco”, un luogo a pochi chilometri dalle rive del Lago Maggiore, dove il tempo è scandito dall’alba e dal tramonto.

Quando lo incontriamo è nel piccolo dispaccio dell’azienda agricola. Ad accoglierci c’è un noren bianco che sventola e un cartello di benvenuto con scritte in giapponese e in italiano, una commistione di culture che durante la nostra visita troveremo un po’ dappertutto. Il tipico negozio di frutta e verdura infatti, qui ha degli elementi poco comuni: su una grande lavagna sono riportati degli ideogrammi, sulle porte ci sono le tipiche tende nere e corte come quelle che siamo soliti vedere nei cartoni animati, nel banco-frigo sono conservate montagnette di miso e teglie di tofu.

«In questi anni ho imparato a cucinare le verdure che coltivo e a praticare alcuni processi di fermentazione sugli alimenti. Una conseguenza naturale, anche per spiegare ai clienti come mangiare i prodotti che possono comprare», racconta Giuseppe.

Davanti alla cassa ci sono dei vasetti di marmellata di fagioli Azuki o di Goya, la zucca giapponese leggermente amara. Per i più golosi non mancano dei biscottini da degustare con una tisana al grano saraceno tostato. Un cartello indica l’esistenza del Tofuzola, ovvero un esperimento che Giuseppe dice essere molto apprezzato. I sapori sono particolari e non assomigliano per nulla a quelli che si trovano nei ristoranti: «Sono rarissimi i locali dove si possono trovare piatti originali», spiega questo agricoltore che in questi anni ha imparato anche dettagli e particolarità delle tradizioni culinarie del Sol Levante.

Oggi infatti, è diventato un punto di riferimento per i giapponesi che cercano cibi delle loro terra: «I miei clienti arrivano da tutto il Varesotto e mi dicono di sentirsi a casa. Ci scambiamo consigli, gli faccio assaggiare i piatti che preparo e aspetto un loro parere. Poi ci sono i clienti italiani, per lo più curiosi di assaggiare qualcosa di diverso».

La produzione è comunque minima, l’azienda è a gestione familiare e Giuseppe la porta avanti con la mamma e la moglie: «Abbiamo aperto nel 1991 e abbiamo iniziato a coltivare verdure giapponesi da circa cinque anni». Tutto infatti, è iniziato quando il fratello di Giuseppe, Roberto, ha scelto l’arcipelago del Pacifico per vivere: «La prima volta abbiamo portato in Italia dei semi di fagiolini, ci siamo resi conto che erano più grossi e producevano di più dei nostri. Da lì abbiamo iniziato a coltivare anche altro».

Vicino a piante di zucchine, peperoni e lattuga, si trovano così goya, negy, zenzero, diversi tipi di patate e tante altre specialità: «Ci abbiamo messo mesi a capire come coltivarli. Siamo andati per tentativi e, alla fine, i risultati sono arrivati. Come in Italia, anche il Giappone, ci sono zone molto fredde a Nord e molto calde a Sud, le piante si sono adattate e crescono anche qui, seppur in stagioni differenti rispetto a quelle in cui crescerebbero nella loro terra».

Una strana alchimia che in questo pezzo di terra, sembra funzionare. «Non so se in futuro mi trasferirò a vivere in Giappone, ma trovo una grande affinità elettiva con loro». Al momento quindi, si accontenta di godere di un po’ di quella cultura a casa sua.