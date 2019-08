La passerella sull’Olona finisce in Procura ma il magistrato chiede l’archiviazione

L’amministrazione Fratus è finita di nuovo sotto la lente di ingrandimento della Procura di Busto Arsizio ma questa volta il magistrato ha chiesto l’archiviazione.

Il reato contestato questa volta, su esposto dell’associazione Amici della Valle Olona, riguardava la presunta violazione dei vincoli paesaggistici per la realizzazione del ponticello sull’Olona, voluto dal sindaco Alberto Centinaio ma realizzato sotto l’amministrazione dell’ex-sindaco (ancora ai domiciliari per la vicenda Piazza Pulita) Gianbattista Fratus.

Il sostituto procuratore Martina Melita, a seguito degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri Forestali in collaborazione con l’aliquota contro i reati ambientali diretta dall’ufficiale di p.g. Davide Corbella, ha deciso di chiedere l’archiviazione al Gip in quanto non risultano violazioni del vincolo paesaggistico per la realizzazione della passerella ciclopedonale nell’area del castello di Legnano

