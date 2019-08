La Polizia a cavallo sorprende due ragazzi ai Giardini Estensi

Va a farsi una canna ai Giardini Estensi, ma incappa nella Polizia a cavallo e così finisce segnalata in Prefettura. E da lì gli agenti arrivano a denunciare il sospetto pusher, che aveva in tasca 130 euro.

Pomeriggio sfortunato per una 16enne e per un coetaneo.

I due agenti della Polizia di Stato fanno servizio a cavallo ai Giardini Estensi di Varese, hanno notato un gruppo giovani che confabulavano tra loro. Qui è scattata la manovra “a tenaglia”: senza essere visti, i componenti della pattuglia ippomontata si sono divisi in prossimità degli alberi, racconta nei dettagli la nota della Questura. Uno dei due cavalieri si è portato sul sentiero che costeggia il muro di cinta e, in silenzio e sfruttando la propria altezza mentre montava a cavallo, ha notato un giovane cedere un involucro di carta ad una ragazza. A questo punto i cavalieri sono usciti allo scoperto: fuggi fuggi generale, ma una ragazza non è riuscita a sottrarsi al controllo. Ha consegnato spontaneamente ai cavalieri cinque grammi di hashish, confessando di averli appena acquistati per 20 euro; la ragazza veniva quindi segnalata ai sensi dell’art. 75 DPR 309/1990 alla locale Prefettura, quale consumatrice di sostanza stupefacente.

Nel frattempo, le volanti impiegate nel controllo del territorio perlustravano tutto il centro cittadino. All’interno del McDonald’s una pattuglia ha poi rintraccuato un giovane corrispondente alla descrizione, successivamente riconosciuto anche dagli agenti a cavallo come il soggetto che aveva appena effettuato la cessione di sostanza. Per questo motivo il ragazzo, italiano di anni 16, è stato sottoposto ad ispezione personale, con esito positivo: in tasca aveva tre pezzi di hashish pronti per essere ceduti, per un peso complessivo di 1,5 grammi, oltre a 130 euro, suddivisi in una banconota da 100, una da 20 (verosimilmente appena ricevuta dall’acquirente) e una da 10. Sostanza stupefacente e denaro sono stati sequestrati. Colto nella flagranza della cessione della sostanza stupefacente e della detenzione di ulteriore sostanza , è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Milano e poi riaffidato ai genitori con l’avvertimento dell’obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.