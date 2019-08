La Pro Loco diventa “plastic free” grazie alle donazioni dei cittadini

Sui tavoli ci sono 500 piatti, 200 tazze e tazzine, 200 bicchieri e un mare di posate. Sono le stoviglie che chi frequenta gli eventi della Pro Loco di Galliate Lombardo conoscerà presto, perchè sono quelle con cui verranno serviti i cibi durante le feste. Una svolta per dire addio alla plastica ma anche agli sprechi.

Galleria fotografica I nuovi piatti della Pro Loco 4 di 4

Per questo passaggio, infatti, la Pro Loco aveva deciso di lanciare un appello per raccogliere piatti e bicchieri in ceramica che non si usano più, in ordine e anche spaiati. L’appuntamento perla raccolta era oggi -sabato 24 agosto- e la raccolta di quei servizio di piatti abbandonati in fondo alle credenze, di quei bicchieri sopravvissuti alle cadute o di quelle posate che non toccano cibo da anni ha raggiunto l’obiettivo. Sono stati più di 20 i donatori che sono andati al Centro Civico La Corte a Galliate per lasciare scatole e scatoloni.

«L’idea nasce in concomitanza con l’avvicinarsi dei mercatini e degli eventi natalizi, momenti in cui vengono offerti pasti e bevande calde in stoviglie, che dopo il solo utilizzo vengono buttati -aveva spiegato Alessio Crespi, presidente della Pro Loco di Gallate-. Fra qualche anno ne sarà abolita la vendita e purtroppo le stoviglie biodegradabili costano molto». E così la prossima volta che passerete da Galliate Lombardo per una tazza fumante di vin brûlé, la berrete nella tazza di qualche nonna.