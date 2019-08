La replica del marchio Euronics: «La crisi d’azienda riguarda Galimberti spa»

Euronics, il consorzio che comprende anche la Galimberti spa che usa quel marchio, precisa che la crisi d’azienda riguarda la Galimberti spa e le vicende relative «coinvolgono esclusivamente la Galimberti spa» che ieri è comparsa di fronte al tribunale fallimentare di Milano.

Con oltre 400 punti vendita in Italia, a insegna “Euronics”, “Euronics City” ed “Euronics Point”, di cui 205 di proprietà e 198 in affiliazione, con una forza occupazionale di oltre 4.700 dipendenti e gestiti da imprese giuridicamente indipendenti e radicate nel territorio italiano, il marchio “Euronics” esprime un giro d’affari complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro al netto d’iva. La catena “Euronics” è la terza realtà nel mercato.

«Le forti difficoltà di Galimberti spa che speriamo – anche pensando alle maestranze – possano essere prontamente risolte – scrive l’ufficio stampa di Euronics- non possono dunque essere associate in alcun modo al marchio Euronics nel suo complesso, ad Euronics Italia spa e tantomeno alle sue imprese socie. Euronics Italia spa è attiva nello sviluppo di progetti, di sinergie organizzative e commerciali e di marketing sotto un’unica insegna, al fine di confermarsi punto di riferimento per i consumatori ma sempre nel rispetto delle autonomie gestionali delle 9 società che ne compongono l’azionariato. La missione è quella di consolidare la presenza del marchio “Euronics” sul territorio italiano sia attraverso un piano di sviluppo che prevede l’apertura di molti nuovi punti vendita nel 2019, sia raccogliendo la sfida “digitale” omnicanale ampliando le competenze per integrare un modello di business che vuole mantenere la propria specificità di retailer fisico. “Euronics” è da sempre vicina ai propri clienti e anche in questa particolarissima situazione, attraverso il proprio servizio clienti, è a disposizione per raccogliere le eventuali necessità riferite ad acquisti effettuati nella rete dei punti di vendita della Galimberti spa: sarà sufficiente contattare il call center per ricevere assistenza o informazioni».