La Robur ha quasi finito le vacanze: venerdì 16 il raduno gialloblu

È fissato per venerdì pomeriggio, 16 agosto, il raduno della nuova Robur et Fides di coach Cecco Vescovi, probabilmente la più attesa versione della squadra gialloblu degli ultimi anni. La ABC è infatti rivoluzionata nel roster per quanto riguarda i giocatori senior e ha riportato a Varese diversi giocatori che sono stati a lungo protagonisti dei tornei maggiori. Il team si presenterà poi in via ufficiale il prossimo 19 agosto nello storico centro sportivo gialloblu di via Marzorati.

Il lavoro del direttore sportivo Fabrizio Garbosi e lo sforzo della società varesina hanno infatti permesso l’ingaggio dei vari Marco Allegretti, Simone Gatti e Lorenzo Gergati, ai quali sono stati affiancati i giovani e promettenti Riccardo Ballabio e Christian Gatto; tra i veterani della scorsa stagione sono stati confermati Ferrarese, Rosignoli e Maruca (foto in alto Robur/Bertoni) mentre la formazione sarà completata – come da tradizione – da un folto gruppo di giovani espressione del vivaio roburino. Di quest’ultimo gruppo fanno parte i vari Caruso, Trentini, Calzavara, Iaquinta e Calcagni: Vescovi avrà quindi a disposizione una rosa completa e particolarmente dotata di talento.

La ABC sarà inserita, stavolta, nel Girone B della Serie B, quello formato da squadre lombarde e venete (oltre alla goriziana Monfalcone): una differenza rispetto allo scorso anno quando la Robur faceva parte (con poche lombarde) del gruppo A insieme alle piemontesi, alle liguri e alle toscane. Geografia leggermente diversa quindi per avversarie e trasferte, anche se rimane confermato il derby con la Sangiorgese che da tanti anni caratterizza la stagione delle due società. Il torneo prenderà il via nel weekend del 28/29 settembre con la Robur che esordirà in trasferta a Padova; la settimana successiva primo incontro interno (al Centro Campus) contro Vicenza. Il girone di andata terminerà il 5 gennaio (Varese a San Vendemiano) mentre la stagione regolare finirà il 19 aprile. E per quella data – è l’auspicio dell’entourage gialloblu – si starà già pensando ai playoff.