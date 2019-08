La scuola Pellico è quasi pronta per l’anno scolastico: arrivano i nuovi arredamenti

Sono arrivati questa mattina, 23 agosto, i nuovi banchi, le sedie e gli armadi che gli operai stanno posizionando nelle aule della scuola primaria Silvio Pellico, che in questi mesi è stata completamente ristrutturata in un progetto che la rende pressocchè a emissioni zero.

Intanto, si stanno anche completando gli ultimi dettagli per terminare l’intervento che ha visto protagonista negli ultimi mesi il nuovo edificio: si tratta degli ultimi lavori in vista dell’apertura dell’anno scolastico, quando i ragazzi della media Pellico potranno tornare a varcare la soglia della loro scuola riqualificata.

La conclusione dei lavori, il primo giorno di scuola, verrà ufficializzato con un taglio del nastro: in programma per fine settembre ci sarà anche una grande festa che coinvolgerà alunni, insegnanti, genitori e i cittadini.

«Ci siamo quasi – ha detto il sindaco Davide Galimberti che questa mattina si è recato nella scuola per una visita – siamo davvero agli ultimi lavori di quello che è stato uno dei più grandi interventi di riqualificazione di una scuola di Varese. Oggi sono arrivati anche i nuovi arredamenti che verranno utilizzati dalle alunne e dagli alluni. Ancora pochi giorni e apriremo quella che sarà davvero un’eccellenza per il territorio: una scuola rinnovata, sicura e totalmente sostenibile grazie agli impianti e ai materiali che garantiranno una altissima efficienza energetica dell’edificio. Ai ragazzi dico: godetevi ancora questi ultimi giorni di vacanza perché a settembre vi aspetta una bellissima sorpresa».

I lavori per la riqualificazione energetica della scuola Pellico fanno parte di un progetto del valore di oltre 2 milioni di euro per il quale il Comune di Varese ha ottenuto un finanziamento dal bando Free, Fondo regionale per l’efficienza energetica, e riqualificheranno in modo sostanziale la scuola, che diventerà un edificio a consumo zero e tra i più efficienti in Lombardia, con miglioramenti dal punto di vista statico e sismico, energetico e acustico.