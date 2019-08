La varesina (d’adozione) Marta Cartabia tra i papabili per Palazzo Chigi

Il nome che potrebbe garantire la discontinuità chiesta dal Pd per una possibile alleanza con il M5s è quello della varesina (d’adozione) Marta Cartabia vicepresidente della Corte Costituzionale. Il suo nome nelle ultime ore viene ripreso insistentemente da molti cronisti parlamentari. Nel 2018 la giurista era già stata indicato dal Presidente Sergio Mattarella per guidare quel “Governo neutrale” per traghettare il Paese verso nuove elezioni. Nel caso fosse dato a lei l’incarico per formare il nuovo governo M5s-Pd sarebbe il primo presidente del consiglio donna nella storia della repubblica.

Classe 1963, la professoressa Cartabia è nata a San Giorgio su Legnano ma si è poi trasferita a Varese dove ha fatto gli studi liceali per poi seguire la facoltà di giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano. È stata nominata giudice della Corte Costituzionale dal Presidente Giorgio Napolitano nel 2011.