L’Agenzia delle entrate chiede a Ubs i nomi dei correntisti sconosciuti

Il 6 dicembre del 2018 l’ufficio per la cooperazione internazionale dell’Agenzia delle entrate italiana ha inviato una lettera all’Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc)della Svizzera in cui si chiedeva assistenza amministrativa, in base all’articolo 27 della Convenzione del 9 marzo 1976, per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Con quella lettera il fisco italiano ha chiesto le informazioni relative a quelle persone fisiche, domiciliate in Italia e i cui nomi sono sconosciuti, che nel periodo che va dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016 erano titolari di uno o più conti presso l’Ubs Switzerland. Si tratta di quegli italiani che pur avendo un conto in Svizzera non hanno mai risposto alla lettera nella quale Ubs Switzerland AG annunciava la chiusura forzata del conto o dei conti bancari, se non fosse stato fornito alla stessa il modulo relativo alla «Tassazione dei redditi da risparmio Ue – Autorizzazione alla divulgazione volontaria» o un’altra prova della sua conformità fiscale riguardo al conto o ai conti.

È invece escluso da questa richiesta chi ha già divulgato le informazioni relative ai conti nell’ambito dello scambio automatico dell informazioni e della voluntary disclosure.

Le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa sono invitate a comunicare all’AFC il loro indirizzo attuale svizzero, nella misura in cui risiedono in Svizzera o a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera, nella misura in cui risiedono all’estero. Il termine per farlo è di 20 giorni, e inizia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale (la pubblicazione risale a martedì 6 agosto qui il testo integrale).