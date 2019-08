L’Eremo di Santa Caterina si riempie di musica con “il Lago Cromatico”

Sabato 24 Agosto il Festival Il Lago Cromatico porterà il pubblico nella splendido Eremo di Santa Caterina del Sasso con un ospite d’eccezione: la nota violoncellista Silvia Chiesa, che si esibirà in un concerto solistico.

Silvia Chiesa è tra le interpreti italiane più in vista sulla scena internazionale, con una fitta agenda di concerti e di registrazioni discografiche. Ha contribuito in modo decisivo al rilancio del repertorio solistico del novecento italiano. Come solista si è esibita con l’Orchestra Nazionale della Rai, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra della Toscana, la Royal Philharmonic Orchestra, i Solisti di San Pietroburgo, l’Orchestra di Rouen, la Staatsorchester Kassel e la Sinfonica di Cracovia. Suona in duo con il pianista Maurizio Baglini, con il quale ha all’attivo più di duecentocinquanta concerti in tutto il mondo. È artista residente dell’Amiata Piano Festival e docente al Conservatorio “Monteverdi” di Cremona.

Il concerto che proporrà sabato 24 Agosto alle 21.15 sarà un percorso tra i contrasti chiari e scuri delle Suite di J. S. Bach, un programma che ben si colloca nell’idea di un Lago Cromatico. Il concerto risulterà sicuramente di grande fascino per il pubblico e la preziosa bellezza dell’Eremo di Santa Caterina renderà la serata ancora più particolare.

Per partecipare al concerto è necessaria prenotazione fino ad esaurimento posti (email: info@illagocromatico.com – tel: 348 6949499).

L’evento è inserito nel ricco e sempre più seguito cartellone del Festival Il lago Cromatico, organizzato dall’Associazione Musica Libera, con il patrocinio di: Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese, Navigazione del Lago Maggiore in collaborazione con la Riserva di Biosfera MAB “Ticino, Valgrande, Verbano”, il Comitato Culturale del JRC, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Carrefour Ispra ed importanti partner. Tutti i dettagli del Festival e dell’evento sono disponibili su www.illagocromatico.com .