L’evoluzione porta al cambiamento. Crugnola Servizi diventa Auto Truck

Oggi incontriamo un imprenditore che da oltre 40 anni si occupa della gestione delle pratiche automobilistiche, del trasporto di cose e di persone su gomma e degli obblighi ambientali.

La sua è una realtà ben radicata e conosciuta su tutto il territorio di Varese.

Per questo motivo ci ha incuriosito questo cambiamento, questa voglia di rimettersi in gioco.

Per scoprire da dove arriva tutta questa energia e determinazione abbiamo incontrato il responsabile del progetto, Emilio Crugnola.

Buongiorno Emilio, dopo quarant’anni hai deciso di fare un nuovo passo, una piccola grande rivoluzione. Perché?

La risposta è estremamente semplice: entusiasmo e voglia di fare. Dalla vita ho ricevuto tanto, anzi tantissimo, sia dal punto di vista personale che professionale. Questo mi ha permesso di coltivare il sogno imprenditoriale che 40 anni fa mi ha permesso di creare la mia prima azienda ed oggi sono elettrizzato di partecipare a questo progetto.

Lavorare nell’ambito della gestione delle pratiche automobilistiche non è un caso ma una scelta e quando decidi tu che cosa fare nella vita, tutto è estremamente semplice e magico.

Che cosa rappresenta Auto Truck?

Auto Truck è l’espressione di anni di esperienze che incontrano il cambiamento, cioè il futuro.

Con i miei colleghi abbiamo lavorato duramente per capire come strutturare, ampliare ed integrare ulteriormente i nostri servizi.

Il punto di partenza non è quello che facciamo, ma per chi lo facciamo, cioè i clienti, ovvero le migliaia di persone che si rivolgono a noi per la gestione delle pratiche automobilistiche e la gestione degli obblighi ambientali.

Il cliente al centro, non è uno slogan o una frase prettamente markettara; nella mia vita professionale è sempre stato il punto di partenza.

Non ho mai visto un cliente come un numero, un codice, oppure una fattura da emettere. Noi ci rivolgiamo principalmente alle aziende del settore dei trasporti, ai concessionari e commercianti di auto. Sono aziende, vero, ma le aziende sono fatte di persone. Solo rispettandole ed in un certo modo, amandole, puoi fare il loro bene, puoi fare la differenza per loro; solo così puoi vincere sul mercato.

Ci siamo chiesti come potevamo migliorare, integrare ed ampliare ulteriormente i nostri servizi per migliorare la vita dei nostri clienti.

La risposta è stata semplice: costi e tempi.

Questo obiettivo estremamente importante può avvenire solo attraverso investimenti e formazione.

Abbiamo quindi integrato e digitalizzato ulteriormente tutti i processi, per ridurre al minimo tempi e costi e sviluppato percorsi formativi interni all’azienda per condividere e sviluppare ulteriormente la conoscenza.

Il risultato è incredibile.

Abbiamo progettato già oggi, come sarà l’azienda tra dieci anni e solo in questo modo possiamo precorrere i tempi ed essere costantemente un passo avanti, semplificando la vita ai nostri clienti.

Emillio, sembra tutto fantastico, ma mi faccia un paio di esempi concreti

Le posso fare due esempi molto pratici e la risposta è meno 30 e meno 10. Grazie all’implementazione dei servizi, alla digitalizzazione e alla formazione interna, abbiamo ridotto ulteriormente del 30% il tempo per lo svolgimento di una pratica. Potremmo tradurlo in detto – fatto.

Inoltre Autotruck è l’unico Studio di Consulenza Automobilistiche, della provincia di Varese, che ha stipulato una concessione con la Regione, che permette di applicare una riduzione del 10% sulla tassa di possesso dei veicoli. Risparmiare un 10% sui bolli, è significativo per le società che hanno pochi automezzi e diventa vitale per le società che hanno decine di automezzi.

Emilio chiudiamo con una domanda semplicissima, dove siete e come possono contattarvi i nostri lettori

La ringrazio di questa domanda. Auto Truck è a Varese, in via Via Rodari 20. Per chi ama il Web il nostro sito è www.auto-truck.it mentre a breve ci potrete trovare anche su Facebook.