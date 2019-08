Lite con la moglie, fermato dalla Polizia. E salta fuori un’arma irregolare

Gli agenti sono intervenuti per fermare una lite, ma poi hanno scoperto che dietro c’era anche altro: per questo è finito nei guai un cinquantacinquenne, cittadino italiano di Villa Cortese, che alla fine è stato denunciato dalla Polizia di Gallarate.

Ad attirare l’attenzione degli operatori è stata la moglie dell’uomo che, sporgendosi dal finestrino dell’auto, chiedeva aiuto alla pattuglia che casualmente era in transito sulla stessa strada, mentre il marito l’afferrava dai capelli per impedirglielo. La Volante, dopo aver inseguito e fermato l’auto, ha immediatamente prestato soccorso alla donna.

La violenta lite con il marito era nata da una discussione che proseguiva da alcuni giorni, con non meglio precisate percosse e minacce subite dalla donna. Alle basi del violento alterco la forte gelosia del cinquantacinquenne nei confronti della moglie, colpevole di aver intrattenuto una relazione “virtuale” con un suo amico. E alla fine l’uomo si è messo in macchina per recarsi in quel momento dal presunto amante per “far fuori” la questione.

Fin qui, si parla di una mezza aggressione, subito fermata dagli agenti. Ma poi dai controlli successivi è emerso che l’uomo possedeva un fucile che, data la condotta dello stesso, ritenuto non più in possesso dei requisiti necessari per la detenzione delle armi, è stato immediatamente preso in custodia dagli agenti. Ad aggravare la posizione dell’uomo un successivo accertamento ha rivelato che l’arma era inoltre irregolarmente detenuta, in quanto non era stata comunicata la variazione dell’indirizzo in cui era custodita.

Denunciato per detenzione abusiva di armi, è stata anche proposta al Prefetto di Milano l’emissione di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni, a carico dell’uomo.