L’ultima visita di Candiani ai Vigili del Fuoco di Varese, da sottosegretario

Potrebbe essere l’ultima uscita ufficiale come sottosegretario, prima della formazione del nuovo governo ma Stefano Candiani ha deciso di non rinunciare all’appuntamento di Varese. Il viceministro sarà domenica mattina al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La visita inizierà alle 11, e alle 11.30 risponderà alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa che sa di addio. Sarà, infatti, questa l’occasione per presentare un bilancio del lavoro svolto a favore dei Vigili del Fuoco e delle iniziative messe in atto in quest’anno dal Viminale per l’Italia, la Lombardia e la provincia di Varese.

Nel corso della mattinata sarà presente anche il sindaco del Comune di Porto Ceresio Jenny Santi per la firma del decreto d’istituzione del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari.