Masnago, ore 18: comincia l’avventura della nuova Openjobmetis

È fissato per l’ora dell’aperitivo (di giovedì 8 agosto) il primo abbraccio ufficiale dei tifosi di Varese alla nuova Openjobmetis. La squadra, costruita “in largo anticipo” sulla data del raduno, comincerà il proprio cammino nel modo più congegnale al proprio allenatore: lavorando in palestra.

Coach Attilio Caja infatti ha previsto subito un allenamento per il gruppo a sua disposizione: alle 18 circa i palloni inizieranno a rimbalzare sul parquet della Enerxenia Arena per una seduta da svolgere davanti agli occhi del pubblico che si preannuncia numeroso, come già accaduto negli anni scorsi. Non ci sarà spazio per i discorsi ufficiali (lo scorso anno venne scelta questa formula: Caja “dichiarò guerra” a Brescia, prima avversaria in campionato e scaldò gli animi dei presenti) ma quindi solo una serie di esercizi tecnici per sciogliere i muscoli e scaldare la mano.

Al termine dell’allenamento, quindi verso le 19,10, i giocatori saranno quindi a disposizione di tutti i tifosi per il vero abbraccio collettivo: il pubblico potrà posare per una fotografia, richiedere autografi, scambiare quattro parole con i veterani e dare il proprio benvenuto ai nuovi arrivati. Oggi – mercoledì – intanto, diversi neo-biancorossi hanno svolto le visite mediche. Si tratta di Peak, Clark, Vene, Tepic e Cattaneo (che ha avuto la pessima idea di presentarsi con una maglietta griffata Armani Exchange, lo sponsor di Milano). In giornata è atterrato anche Jeremy Simmons mentre giovedì mattina sarà la volta dell’ultimo tassello, il play americano Josh Mayo.

Caja potrà così avere subito a disposizione tutti i giocatori della rosa, una richiesta avanzata da tempo dal tecnico pavese che da sempre vuole partire al completo per impostare il proprio stile di gioco e allo stesso tempo lavorare sulla parte atletica. La Openjobmetis resterà in città per una decina di giorni – da capire quali e quanti allenamenti saranno svolti a Masnago, e se saranno tutti a porte aperte – prima di salire in quota a Gressoney (19-24 agosto) dove però non ci saranno amichevoli. Per quelle bisognerà attendere il “passaggio” in Valtellina: esordio a Bormio il giorno 28 contro i turchi del Galatasaray. Nell’articolo sottostante trovate tutte le date e le avversarie del precampionato biancorosso.