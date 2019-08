Mauro Miele, soddisfazione mondiale al Rally di Finlandia

Si è conclusa nel migliore dei modi l’avventura finlandese di Mauro Miele, il veterano del rallysmo varesino che per il terzo anno consecutivo ha preso parte a una gara del Mondiale Wrc togliendosi la soddisfazione di portarla a termine. Dopo Corsica e Monte Carlo, il 63enne pilota nato a Busto Arsizio (e già campione sulle due ruote) ha concluso al 25° posto assoluto il Rally di Finlandia, chiudendo decimo nella propria classe.

Un risultato notevole non tanto (o non solo) per l’età di Miele, ma perché si trattava della prima gara su terra della carriera, fatta salva la partecipazione a un’altra gara finnica tre settimane fa per prepararsi al meglio in vista dell’appuntamento mondiale, conosciuto tra gli appassionati con l’affascinante nome di “Millelaghi”. Miele, dunque, non ha tradito le attese a bordo della Skoda Fabia R5 del team DreamOne Racing, navigata dal piemontese Luca Beltrame: eccellente nelle prove spettacolo, attento nelle prima parte, costante e determinato sui tratti cronometrati più lunghi, il pilota varesotto ha dato segno di grande regolarità e ha saputo reagire anche a qualche inconveniente (un paio di forature ed escursioni fuori strada) che gli sono capitati nel corso della prova iridata.

L’appuntamento mondiale si è confermato perfetto per i piloti nordici: la vittoria è andata all’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) davanti ai due finlandesi Lappi (Citroen C3) e Latvala (Toyota Yaris) e al norvegese Mikkelsen (Hyundai I20). Quinto il francese Ogier (Citroen C3), il migliore tra i piloti del “resto del mondo”. Tra le R5 (la classe in cui era inserito Miele) vittoria del finlandese e figlio d’arte Kalle Rovampera, ben noto ai tifosi italiani per aver disputato diverse gare nel nostro paese.

SALSOMAGGIORE “VARESINO”

Buone notizie, per il movimento rallyistico varesino, anche da Salsomaggiore dove si è svolta una gara valida per la Coppa Italia. La vittoria assoluta è andata ad Antonio Rusce, pilota reggiano che per l’occasione era affiancato (su Skoda Fabia R5) dal luinese Roberto Mometti, che è il navigatore di Simone Miele nell’Italiano Wrc. Tra i protagonisti della gara parmigiana va segnalato anche il varesino Matteo Bosetti (Renault Clio, con Davide Buzzi) che ha vinto la classe R3C e sfiorato la top ten, ottimo risultato per un pilota pressoché inattivo nelle ultime due stagioni. 23° posto assoluto infine per Marco Oldani (Peugeot 208 R2B con Mara Gilardini) che ha disputato questa gara in preparazione dell’ADAC Deutschland, la gara tedesca valida per il Mondiale Wrc.