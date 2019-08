Medaglia di bronzo per Nicolò Carucci ai Mondiali Junior di Tokyo

È podio per Nicolò Carucci ai Mondiali Junior di Tokyo di canottaggio: l’atleta della Canottieri Gavirate ha vinto il bronzo. Grande risultato anche per Matilde Barison e Greta Schwartz che col quinto posto del “due senza“ hanno tenuto alti i colori della società sportiva di casa nostra.

Ecco la cronaca della gara di doppio maschile: una pimpantissima Italia si stacca subito dai blocchi di partenza, ma l’Australia la riacciuffa subito e inizia a dettare le regole di corsa ad azzurri e tedeschi. Queste tre imbarcazioni al passaggio dei 500 metri hanno già messo luce tra loro e le inseguitori. Italia sempre terza dietro a Germania e Australia, ma in stretto contatto con la barca aussie tantoché prima dei 1000 metri, superata la Germania, si porta a ridosso dell’Australia ed è seconda a metà gara. Tra Australia e Italia c’è una lunghezza e con la Germania alle costole l’Italia inizia la rimonta per raggiungere l’Australia. Al passaggio dell’ultima frazione l’Italia è sempre seconda dietro all’Australia, ma con la Germania che è impaziente e tenta di aumentare il ritmo. Negli ultimi quattrocento metri la barca azzurra attacca l’Australia per contenere il pericoloso ritorno tedesco, e negli ultimi cento metri, mentre l’Australia va a vincere il titolo mondiale, la Germania risucchia il distacco all’Italia che chiude al terzo posto al termine di una gara davvero bella e a tratti incerta ma sempre combattuta. Bravi azzurri, ci avete comunque strabiliati per la vostra forza!! 1. Australia 6.32.81, 2. Germania 6.34.85, 3. Italia (Matteo Sartori-Fiamme Gialle, Nicolò Carucci-C Gavirate) 6.36.62, 4. Francia 6.51.61, 5. Spagna 6.51.77, 6. Zimbabwe 6.55.95.

Per il due senza femminile: partenza ben fatta dell’Italia che inizia subito a battagliare con la Germania che è al comando sin dalle prime battute. Al passaggio dei primi 500 metri la barca azzurra è quarta a ridosso delle Germania, terza, che nel frattempo aveva ceduto il passo alla Repubblica Ceca, prima. A contendersi il comando della gara, in zona passaggio dei 1000 metri, sono la barca ceca e quella cinese, mentre l’Italia è quinta, dopo aver subito, a ridosso di metà gara, anche l’attacco delle Grecia. Ci provano le azzurre a rimontare dalla quinta posizione, ma la Grecia reagisce per tentare una rimonta al terzo posto, impresa che appare ardua sia per loro che per le azzurre. Al passaggio dei 1500 metri l’Italia è sempre quinta, mentre per le medaglie sono in gara la Repubblica Ceca, prima, la Cina, seconda, e la Germania terza. Nel finale la barca azzurra non riesce a rimontare e termina quinta in una gara dominata dalla Repubblica Ceca. 1. Repubblica Ceca 7.42.98, 2. Cina 7.48.80, 3. Germania 7.52.66, 4. Grecia 7.56.99, 5. Italia (Matilde Barison, Greta Schwartz-C Gavirate) 8.00.99, 6. Australia 8.04.37.

(fonte: Canottieri Gavirate)