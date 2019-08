“Meglio le riqualificazioni delle piazze che la linea dura, per riportare il decoro in piazza Repubblica”

Pubblichiamo l’intervento del segretario del PD varesino Luca Carignola, dopo la lettera pubblicata su Varesenews dalla ragazza che è stata molestata in piazza Repubblica

Vogliamo prima di tutto esprimere la nostra vicinanza e solidarietà alla giovane varesina per quanto le è accaduto in una delle piazze di Varese. Un fatto grave che non deve accadere in nessuna città del mondo.

Dobbiamo però constatare che questo episodio dimostra ancora una volta la totale inutilità, inefficacia e demagogia delle politiche salviniane in materia di sicurezza nelle nostre città.

La tanto sbandierata “linea dura” infatti in questo anno e mezzo non ha prodotto nessun risultato che andasse oltre lo slogan e anzi, se le condizioni di sicurezza in città sono decisamente migliorate in questi anni lo dobbiamo alla stretta sinergia che si è creata tra l’amministrazione e le forze dell’ordine, che vogliamo ringraziare, che in questi anni hanno aumentato notevolmente le attività di presidio e controllo, come dimostrato anche dagli interventi contro lo spaccio e la mal frequentazione di certe zone anche di oggi.

Questo episodio dunque ci dimostra dunque ancora una volta che la politica, in particolare su un tema tanto delicato come la sicurezza, non può essere affrontato solo con slogan, sui social o da qualche spiaggia famosa. Non basta indossarle “abusivamente” le divise ma bisogna potenziare e sostenere con concreti contributi le nostre forze dell’ordine.

Sono urgenti inoltre azioni concrete, prima di tutto quelle legate al recupero del decoro di molte zone del nostro Paese, e per quanto riguarda Varese, piazza Repubblica è sicuramente una di queste.

Ci auguriamo dunque che il buon lavoro svolto dal sindaco e dal presidente Fontana per il recupero e la riqualificazione della piazza possa procedere spedito, cosa che ci sembra stia avvenendo soprattutto in queste ultime settimane, per avere presto un luogo riqualificato e restituito ai cittadini. Sicuramente sarebbe, insieme ai controlli e presidi delle forze dell’ordine, un primo segnale concreto per rispondere a quanto scrive la giovane varesina.

Di certo invece il Ministro ci lascia ancora una volta un nulla di fatto per quello che era il suo cavallo di battaglia della sicurezza. In un anno e mezzo i risultati sono fermi a meno di zero. Ministro dell’Interno Salvini, sulla sicurezza: non pervenuto.

Luca Carignola, segretario PD Varese