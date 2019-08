Milano ferma i monopattini: prima la segnaletica

Stop ai monopattini. In attesa di adeguare la segnaletica stradale, il Comune di Milano, che aveva dato il via libera alla sperimentazione per un anno, ha vietato l’uso dei monopattini elettrici.

Il crescente numero di mezzi in circolazione nelle aree riservate ai pedoni sta creando qualche problema di “convivenza”.

La sperimentazione avviata a luglio dall’amministrazione aveva recepito le condizioni poste dal Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: i comuni devono installare la segnaletica che indica le aree di circolazione di questi mezzi.

Così il Comune di Milano, dove dalla primavera scorsa hanno aperto ben 7 noleggiatori di mezzi elettrici, ha deciso lo stop temporaneo per riorganizzare il traffico.

La guida è permessa ai maggiorenni e ai minorenni, purché in possesso del patentino, solo nelle aree pedonali ma sono tassativamente esclusi i marciapiedi, a velocità limitata a sei chilometri orari. Le multe previste partono dai 26 euro in su.