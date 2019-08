Sei milioni di euro per favorire la ricerca e l’innovazione

Uno stanziamento di 6 milioni di euro per favorire la ricerca e l’innovazione, oltre che assegnare 19 borse di studio a giovani ricercatori. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda su proposta del vicepresidente e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita’, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, che attua l’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Cnr ed Enea.

UN MILIONE PER 19 BORSE DI STUDIO – L’Accordo tra Regione Lombardia ed Enea prevede il rafforzamento della presenza dei

laboratori in Lombardia e la valorizzazione dei giovani ricercatori con ricadute dirette sul sistema della ricerca e dell’innovazione, e un finanziamento da parte della Regione di quasi 1 milione di euro per 19 borse di studio a giovani ricercatori.

OPPORTUNITA’ CONCRETE PER I GIOVANI RICERCATORI – “Vogliamo dare ai giovani ricercatori opportunità concrete – Fabrizio Sala – per valorizzare al meglio le loro competenze in laboratori ad alta tecnologia e attraverso progetti mirati a soddisfare le esigenze del territorio”.

CINQUE UNIVERSITA’ COINVOLTE – L’accordo e’ stato sottoscritto da cinque Universita’ Lombarde: Bergamo, Brescia, Milano Bicocca, Pavia e Politecnico di Milano. I 19 ricercatori dell’accordo lavoreranno in 3 laboratori messi a disposizione da Enea: ‘Tecnologie della sostenibilita” situato a Brescia, il ‘Materiali avanzati e processi industriali sostenibili 4.0’ e ‘Tecnologie per le smart cities e digitalizzazione’ situati a Bergamo nel parco tecnologico Kilometro Rosso.

SINERGIE CREANO CRESCITA E OCCUPAZIONE – “Crediamo nella sinergia tra centri di ricerca, universita’ e imprese – ha

aggiunto – con ricadute significative in termini di crescita e occupazionali”.

ACCORDO CON CNR: 5 MILIONI PER INNOVARE LE IMPRESE – L’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Consiglio nazionale delle ricerche prevede un finanziamento di 5 milioni di euro (fondi POR-Programma Operativo Regionale e FESR-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per l’innovazione delle imprese lombarde.

FAVORIRE LA COMPETITIVITA’ – “L’obiettivo – ha concluso il vicepresidente Fabrizio Sala – e’ innovare le imprese lombarde,

avere ricadute dirette sulla competitivita’ del territorio e favorire lo sviluppo della ricerca industriale coinvolgendo settori avanzati della ricerca e dello sviluppo che contribuiranno a migliorare le eccellenze del territorio rafforzando la capacita’ di produrre innovazione”.