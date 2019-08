Mister Javorcic suona la carica per la prima trasferta della stagione

(Nella foto: Pro Patria-Monza – foto di Riccardo Lombardini)

Alla vigilia della prima trasferta della stagione contro l’Albinoleffe di domani, mister Ivan Javorcic ritorna sulla quasi-impresa di domenica scorsa, quando, se non fosse stato per due gol fantastici di Chiricò e Lepore, la Pro Patria sarebbe riuscita a scucire punticini contro la corazzata Monza.

«In settimana abbiamo analizzato la gara, che ha dato riscontri di equilibrio e anche della crescità nella mentalità della squadra. Dobbiamo riuscire ad imbrigliare questa consapevolezza, e portarla con noi per il resto della stagione. Contro l’Albinoleffe paradossalmente sarà più difficile, perché è una realtà di categoria, consolidata ormai da qualche tempo dopo anni difficili. Conteranno molto l’equilibrio e i duelli in mezzo al campo (visto che la formazione allenata dall’ex Marco Zaffaroni predilige il 3-5-2, come i bustocchi), nel contesto di una partita che prevedo complicata. Ci aspetta, d’altronde, un campionato fatto di queste sfide, utili per noi per conoscerci meglio e rimediare agli errori. E visto che con il Monza si gioca una volta l’anno, spero che i ragazzi si prendano tutti gli insegnamenti possibili in questo percorso».

In queste ultime ore di mercato si cerca invece di capire se l’attaccante e l’esterno sinistro che mancano all’appello, per quello che si è detto lungo l’estate, possono arrivare allo Speroni, certo con un margine temporale ristretto e infatti “non cerchiamo giocatori che vengano qui per stravolgere un gruppo consolidato, ci servono giocatori che possono essere adatti a questo sistema. Io sono contento anche così ed ho rispetto verso i ragazzi che alleno. Puntiamo sul farli migliorare sempre di più, ad alzare progressivamente l’asticella”.

Per quanto riguarda domani, le scelte tattiche non si discostano molto dagli undici scesi in campo contro il Monza, anche se probabilmente troverà spazio Colombo al posto di Fietta: “E’ più avvezzo agli inserimenti, cosa che può tornare utile quando ci si scontra contro un centrocampo così folto”.