Musica e buona cucina alle Cascine in festa

Partirà venerdì 23 agosto alle ore 19, con l’apertura degli stand gastronomici, l’edizione 2019 di “Cascine in Festa”, la tradizionale manifestazione organizzata dal Comitato Cascine Onlus presso la cascina Maria Teresa. Sarà un weekend all’insegna del buon cibo, musica e solidarietà.

“Come ogni anno cerchiamo un progetto cui possiamo dare il nostro concreto contributo – sottolineano dal direttivo del Comitato Cascine Onlus – quest’anno il ricavato sarà devoluto a favore del territorio isprese in particolar modo per la scuola dell’infanzia “Brivio Sagramoso” nonché le scuole primaria e secondaria di Ispra e la Parrocchia San Martino. La nostra festa è diventata una tradizione nel panorama provinciale per la sua specificità, le prelibatezze gastronomiche valtellinesi e non solo con un’atmosfera famigliare ed allegra che la rendono un appuntamento fisso per l’ultimo weekend di agosto.”