Musica, teatro e bancarelle: Borgnana da scoprire in un giorno di festa

(La chiesetta di Borgnana – foto di Gianpietro Toniolo)

Una domenica di festa per scoprire e vivere l’antica frazione di Borgnana, uno dei luoghi più suggestivi del Comune di Cuasso al Monte.

La proposta è della Pro loco di Cuasso, che domenica 1° settembre organizza “Borgnana in festa”, con un ricco programma di esposizioni, concerti, teatro, cibo in piazza, laboratori per bambini e molto altro.

Si inizia alle 10 con l’apertura dell’esposizione di bancarelle con oggetti di artigianato, antiquariato e foto d’epoca nei vicoli dell’antica frazione. Dalle 11 i bambini potranno divertirsi con i laboratori creativi organizzati dall’Associazione genitori, in attesa del pranzo cucinato dalla Proloco che sarà servito a partire dalle 12.30.

Il pomeriggio si aprirà con un concerto acustico di Lorenzo Bertocchini alle 13.30, poi spazio al teatro con la Compagnia Roggero che metterà in scena uno spettacolo per i bambini, e con la star di casa, l’attrice e regista Marina De Juli che proporrà alle 15 un divertente momento teatrale a sorpresa.

Alle 16 di nuovo spazio alla musica con il coro Gregory’s Angels e, alle 17.30, con il concerto rock della Back cover band.

La festa si chiude alle 19 con i saluti del presidente della Pro loco.