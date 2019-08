MV Agusta senza punti in Austria: oggi nuovi test per il futuro

Non si sbloccano le MV Agusta impegnate nel Motomondiale in classe Moto2: per la terza volta consecutive le moto varesine gestite dal team Forward Racing non sono riuscite a entrare nella zona punti, invertendo così un trend che pareva in crescita fino all’exploit di Assen e che poi ha preso una piega negativa.

Nel GP d’Austria di ieri (domenica 11 agosto), quello vinto in MotoGP da uno straordinario Dovizioso, la Moto2 ha visto il successo del sudafricano Brad Binder su Ktm davanti agli spagnoli Alex Marquez e Jorge Navarro, con Baldassarri quarto e migliore degli italiani. Come detto, però, niente punti per Stefano Manzi e Dominique Aegerter, i due piloti MV-Forward, che hanno portato a termine la gara rispettivamente al 16° e 17° posto, i primi esclusi dalla zona valida per muovere la classifica generale.

«È stata una gara discreta, anche se un po’ sotto le nostre aspettative, perché sicuramente il potenziale era più alto» ha detto al termine del GP d’Austria la team manager Milena Koerner. «Un peccato considerando il notevole impegno del Team. Dominique è partito molto bene, recuperando parecchie posizioni, ma un contatto con un altro pilota l’ha costretto a tornare indietro. Stefano invece ha condotto una gara costante e veloce, non riuscendo però ad entrare nella Top15».

Il circuito del Red Bull Ring però sarà il crocevia della prossima parte di stagione per il team Forward: piloti, tecnici e meccanici resteranno infatti in Austria per una serie di test sulle moto che “riempiranno” la giornata di oggi, lunedì 12 agosto. Una sessione che all’interno del team vista come una bella occasione per il futuro prossimo: «Una giornata di test molto importante per selezionare il materiale per le prossime tappe del campionato» spiega ancora Koerner. «Proveremo altre soluzioni in vista di Silverstone e degli altri appuntamenti» dice invece Aegerter: il GP britannico è in programma nel weekend del 23-25 agosto, un “ritorno” visto che lo scorso anno la gara non si disputò per il diluvio caduto sulla pista. «Due anni fa arrivai settimo» è il ricordo di Manzi che attende la prova inglese con speranze di riscossa. Speranze che sono anche dei tifosi MV Agusta, non certo esaltati dall’andamento delle moto in questo scorcio di stagione.