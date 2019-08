Il nostro piccolo guerriero compie un anno, grazie al Del Ponte

Egregio direttore,

a distanza di un anno esatto scrivo questa lettera per ringraziare tutto il personale dell’ospedale Filippo del Ponte di Varese.

I primi ringraziamenti vanno ai Dottori e alle Ostetriche del reparto di Patologia e Ostetricia che mi hanno supportato e sopportato durante il mese in cui sono stata ricoverata.

Alle mie ostetriche del cuore Eleonora, Federica, Martina, Roberta, Chiara, Silvia e Matteo siete MERAVIGLIOSI, nonostante le mille paure, i momenti di sconforto assoluto, non esitavate un attimo a rassicurarmi e a farmi distrarre da tutto, suggerendomi mille mila film e serie tv da guardare per passare il tempo, insegnandomi a misurare la pressione o raccontandomi durante il prelievo delle 6 del mattino le “sventure” accadute durante il turno di notte se ci penso ancora rido. Un grazie anche alle ostetriche della Sala Parto, in particolare Silvana, che mi ha aiutato a mettere al mondo questo piccolo e fortissimo Guerriero..

Il 27 agosto alle 16.16…

con una grinta da leoni a sole

28 settimane e 5 giorni per 1,120kg nasce il nostro Matteo.

Ringraziamo i dottori TUTTI: la Dott. Francesca che è stata la prima in assoluto a conoscere Matteo e a prestargli le primissime cure, grazie perché sei stata capace di spiegare termini medici e cure complicatissime con una semplicità che anche un bimbo potrebbe capire! Non cambiare mai, tu non lo sai ma per noi genitori sei stata fondamentale.

Poi ringraziamo la Dott. Simona, il Dott. Carlo, la Dott. Serena, la Dott. Paola, la Dott. Silvia, la Dott. Silvana, la Dott. Garsia, la Dott. Valeria e la Dott. Agnese, la Dott. Francesca, le Fisioterapiste Lucia e Marta, le Neuropsichiatria Marta e l’Osteopata, ringraziamo anche i dottori che non abbiamo incrociato sulla nostra strada perché fate un lavoro IMMENSO!

Terapia Intensiva neonatale o per gli amici TIN.

Solo il nome spaventava, ma poi ci sono loro a rendere tutto più vivibile, i nostri Amici camici verdi o anche soprannominati ZII acquisiti che rendono la vita dei pupi e dei genitori, per quanto possibile, più ragionevole e meno spaventosa cercando di tranquillizzarci e di strapparci un sorriso, si perché in questi momenti dimentichi di sorridere e ti fai mangiare dalla paura!

Ringraziamo la nostra adorata zia Cristina che oltre a curare il nostro ometto ci hai rassicurato e a tratti coccolato, poi ringraziamo Giuseppe non ti scorderemo mai sei stato il primo che ci ha “permesso” dopo 7 lunghissimi giorni di prendere in braccio il nostro tesoro, poi Patrizia, Barbara, Tommaso, Vanessa, Maria, Federica, Francesca, Alessia, Massimo, Patrizia, Martina e Marina e altre infermiere/i che a causa della memoria da pesciolino rosso non ricordo il nome perdonatemi ma siete tantissimi.

Poi siamo approdati in Neonatologia, anche qui troviamo altrettanti infermieri/e qualificati, simpatici e attenti, tra questi ringraziamo Antonio e Viola per le notti passate a rassicurare e coccolare il nostro aquilotto e soprattutto per averci insegnato a fargli il bagnetto, poi la nostra carissima Elisabetta per averci insegnato i massaggi per togliere l’aria dalla panza e soprattutto a convincerci a non guardare il monitor ma affidarmi a Matteo, dimenticavo anche per il pettinino che ci ha permesso di farci un po’ di risate sperimentando nuovi look

.A Rita, Alessia e Rachele che con tanta pazienza ci hanno insegnato a riconoscere i segnali di desaturazione, a Laura che ci ha fatto salutare per sempre l’incubatrice poi Patrizia, Andrea, Francesca, Alessia, Viola, Rossana e tutto il resto della ciurma!

Un ringraziamento sincero alla caposala perché a permesso a Tommaso di entrare in reparto e di conoscere il suo piccolo fratellino.

Ringraziamo tutte le OSS e le signore delle coccole!

Infine e non da ultimo ringraziamo il Proff. Agosti che passando puntualmente a farci visita, data la gravità di Teo, ci ha insegnato a godere del momento presente senza pensare troppo al domani.

Insomma ognuno di voi ha giocato un ruolo importante e di ognuno di voi ci rimarrà un bellissimo ricordo, vi ringraziamo di cuore per quello che avete fatto per noi ma soprattutto per aver aiutato Matteo a crescere quel tanto che basta per poter affrontare la vita in piena autonomia!

È stata un esperienza folle, piena di paure, dolore, lacrime e speranze ma soprattutto piena di gioia per ogni traguardo raggiunto. Abbiamo pregato molto e la risposta del buon Dio siete stati voi, Lui ci ha protetto con un esercito di Angeli Custodi che hanno il vostro volto!

Quindi GRAZIE GRAZIE e ancora GRAZIE di cuore a tutti!

Vi abbracciamo e vi baciamo uno ad uno!

Dal nostro ma anche un po’ vostro Matteo che oggi spegnerà la sua prima candelina,

Papi Mauro, Mami Lara e Tommaso il fratellino.