Nove mesi senza notizie di Silvia Romano, il ricordo a Varese è sempre li

Sono passati esattamente nove mesi da quando Silvia Romano è stata rapita.

Silvia Costanza Romano, 23 anni, è stata infatti rapita nella notte tra il 20 e il 21 novembre 2018 nel sud est del Kenya, a Chakama.

Silvia è originaria di Milano e lavora come volontaria per Africa Milele Onlus, con sede a Fano, nelle Marche, associazione si occupa di progetti di sostegno all’infanzia nel paese africano, ha studiato presso la Unimed CIELS di Milano e ha lavorato come istruttrice di ginnastica artistica presso la S.G. Pro Patria, sempre a Milano.

A 9 mesi dalla sua scomparsa, ancora non è chiaro nulla di quello che le è successo, e non si sa neppure se sia viva o morta.

VARESE NON DIMENTICA

Il consiglio comunale di Varese ha votato alcuni mesi fa, all’unanimità, un segno per ricordare la cooperante rapita: un totem, all’entrata di Palazzo Estense, chiede ncora oggi la sua libertà

IL PROCESSO (E LE INDAGINI) CONTINUANO

Il processo doveva aprirsi a Nairobi invece, in maniera inaspettata, si è aperto,l’altro giorno proprio nel villaggio dove Silvia Romano è stata rapita il 20 novembre 2018, Chakama, a 80 chilometri da Malindi in Kenya. I magistrati keniani, infatti, hanno portato i due appartenenti alla banda dei rapitori, rei confessi e arrestati il 26 dicembre, nel villaggio dove hanno allestito il tribunale in un’aula della scuola elementare di Chakama, per ascoltare i testimoni.

I due accusati hanno già ammesso le loro responsabilità e in parte hanno collaborato con le autorità keniane rivelando informazioni ritenute credibili e cioè che Silvia Romano fosse viva fino a dopo Natale e che sia stata ceduta ad un’altra banda criminale. In questi giorni il processo ai suoi due primi sequestratori prosegue. Non si conoscono i tempi per la sentenza, mentre i carabinieri del Ros torneranno a Nairobi per continuare a indagare, investigare e cercare possibili nascondigli dove Silvia Romano potrebbe ancora essere.