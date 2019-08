Openjobmetis al fianco di Basket School Gela per la prossima stagione

Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana con sede a Gallarate, sarà gold sponsor della squadra di pallacanestro siciliana Basket School Gela. Un investimento che arricchisce il presidio Openjobmetis in ambito sportivo, già consolidato negli anni precedenti attraverso numerose sponsorizzazioni sportive, tra cui Pallacanestro Varese.

La decisione di supportare una realtà locale, che ha radici in un territorio del Sud, è stata motivata dalla grande attività sociale e formativa messa in campo dalla squadra: Basket School Gela si propone infatti di contrastare la dispersione scolastica attraverso i tanti progetti attivi sul territorio. Da menzionare “Adotta una scuola”, iniziativa attiva già da sei anni e realizzata in collaborazione con la FIP – Comitato Regionale Sicilia, che coinvolge ogni anno oltre 1200 alunni delle scuole elementari e medie del territorio. Accanto a questo progetto si ricordano altre importanti attività quali: l’installazione di numerosi playground in zone della città altrimenti abbandonate, gli interventi presso il reparto di pediatria dell’ospedale V. Emanuele e i progetti di integrazione dedicati ai minori extracomunitari.

Il grande obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi allo sport e coinvolgerli maggiormente nell’ambito scolastico, valorizzandone i talenti. Openjobmetis abbraccia i valori e gli obiettivi della squadra gelese, da poco promossa e ammessa in serie C, sia dal punto di vista sociale che da quello sportivo: “Ci auguriamo che attraverso il nostro apporto la squadra cresca e guardi alle sfide future con ancora più determinazione”, dichiara Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis.

“Spesso il mondo del lavoro e quello sportivo sembrano correre su binari differenti, io non la penso così – prosegue Rasizza -. Ci sono dei valori e delle dinamiche che collegano entrambi i mondi avvicinandoli: la dedizione, la sana competizione, la condivisione dei successi raggiunti, il gioco di squadra (sempre più richiesto nelle aziende), sono tutti aspetti che appartengono ad entrambi i contesti. Sono orgoglioso di sostenere questa squadra di basket che fa della formazione uno dei suoi punti cardine per dare forma al talento dei giovani. In bocca al lupo quindi a tutto il team e al coach Salvatore Bernardo”.

“Avere al nostro fianco una realtà come Openjobmetis rappresenta un onore, ma soprattutto un onere. Sapremo ripagare la grande fiducia riposta nel nostro progetto – afferma Giuseppe Mattisi, Presidente di Basket School Gela -. Questa piccola realtà sportiva, ma soprattutto sociale, punta a diventare un’eccellenza in un territorio difficile, ma di una bellezza unica. Grazie ancora a Openjobmetis azienda da sempre impegnata nello sport e nel mondo dei giovani”.