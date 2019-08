Palio dei comuni e Principato del Sacromonte nell’ultimo martedì delle Bettole

Dopo solo tre giorni si torna in pista a Le Bettole per l’ultimo martedì d’estate (si correrà altre due volte e solo di sabato), ed è uscito un bel convegno davvero con tre prove centrali tra le quali spicca per tradizione

il Palio dei Comuni. Ma andiamo con ordine.

Si parte con la consueta prova riservata ai gentleman riders e alle amazzoni, una periziata non di facile lettura anche se la presenza di Clever Bend fa propendere la nostra soggettiva preferenza verso l’alfiere di

Federica Tomasini. Le ultime sono in progresso, recupera chili da alcuni avversari, e se dovesse trovare un terreno morbido sotto gli zoccoli diventerebbe quello da battere. Da 3/1 in su si può giocare, altrimenti per chi cerca la quota si può provare Inaspect ma in doppia cifra.

Si continua con una prova riservata a sole femmine di 3 anni ed oltre dove partirà da favorita Grand Moff Tarkin, che ha perso male una corsa simile di recente e da 2/1 in su si può appoggiare con fiducia. Da non sottovalutare le giovani Avior Hadar, già vittoriosa sul tracciato e all’ultima su distanza breve, Souvlaki, autrice di ottime performance sulla pista, Meravigliosaamante, che ha vinto in gr, e Stella del Deserto, che sta venendo avanti.

Nel Don Vittorione si rivedono Blumont, Giufeum e Grey Anita, legati da linee comune, anche se la nostra scelta cade su Universo Sprite, bene all’ultima con il gentleman in sella e trattato bene al peso. Da 4/1 in su si va con lui, anche se la compagna di training Walplata, la più giovane del lotto, ha sbalordito tutti nello straripante successo ottenuto sul tracciato, in categoria però decisamente inferiore.

La corsa più difficile di serata è a nostro avviso il Premio dedicato al Principato del Sacromonte. Una volata sul chilometro aperta a tutte le soluzioni. Tanti soggetti hanno vinto nella loro ultima sortita come Fast

Lane, Don’t Complain, Onnessa de Nurra e Krakersjak, e altri che ci sono andati molto vicini come Twilight Eclipse e Charm Rosa. Molto accattivante davvero.

Ecco il Palio dei Comuni nel quale andiamo decisi con Such a Fool, rivisto pimpante nella sua ultima apparizione, autore di buon recupero e finale velenoso. A 3/1 si va dritti con l’allievo dei Dettori anche se certo non se la porta da casa perché Blue Mayson, Ipazia e Houskel hanno vinto in maniera convincente nelle loro più recenti uscite. Per la forma, anche qui, difficile tralasciare qualcuno perché sono bene in corsa pure le sorprese come Olaya de l’Aguer autrice di una prestazione tanto buona quarto sfortunata nel percorso.

Si chiude con una reclamare ben frequentata nella quale si declassano Lady di Ferro, Darsa e Capitan’s Girl, mentre si rivede da quasi un anno d’assenza un vecchio leone come Prato Mariante, al quale concediamo il

rientro.