Parabiago, con la Cur…Sagra di San Lorenzo lo sport sostiene la solidarietà

Per il sesto anno è la Cur … Sagra ad aprire ufficialmente la tradizionale Sagra di San Lorenzo. La corsa non competitiva che dà il via alla cinquantesima edizione della festa della frazione di Parabiago si propone nella sua classica formula abbinando sport e solidarietà: parte dell’incasso sarà infatti devoluto all’Associazione nazionale Malattia di Wilson (www.malattiadiwilson.org), sodalizio impegnato nella sensibilizzazione e nel sostegno alle famiglie delle persone compite dalla malattia genetica autosomica recessiva.

Organizzata dal gruppo di volontari appassionati della corsa, la Cur … Sagra è sostenuta dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e propone i classici due percorsi da 5 e da 10 km per le strade della frazione di Parabiago.

«La Cur… Sagra si conferma, di anno in anno, un appuntamento podistico sempre più apprezzato e seguito nel nostro territorio» commenta il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi. «Non solo, il valore di questa manifestazione sta anche nel suo legarsi all’aspetto della solidarietà e la vicinanza all’Associazione nazionale Malattia di Wilson ne è una testimonianza concreta. Nel rispetto della nostra mission e del valore che la nostra Bcc ripone nel territorio, questi sono questi elementi che ci hanno portato a rinnovare un convinto sostegno all’iniziativa».

Il programma prevede il ritrovo alle 18.30 all’oratorio di San Lorenzo in via Don Giacomo Bianchi a Parabiago. Il via alla gara sarà dato alle 19.30 dal campo dell’oratorio verso via XX Settembre. Il tracciato è interessa vie asfaltate arrivando a toccare alcune strade bianche che saranno illuminate per l’occasione. All’arrivo sono previste le premiazioni.

È possibile iscriversi (7 euro con pacco gara e 3 euro senza pacco gara) negli esercizi commerciali di Parabiago Demo Sport, Centro Ottico San Lorenzo ed Emme.Ci Sartoria oppure direttamente all’oratorio di San Lorenzo fino al 29 agosto dalle 21 alle 22.30. È possibile iscriversi anche venerdì 30 agosto, dalle 17 fino a 15 minuti prima della partenza.

Per ulteriori informazioni: www.cursagra.it, cursagra@sagradisanlorenzo.it, oppure 346.2539226.