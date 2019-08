Parcheggio di via Maspero, sabato si inaugura: a 2 euro al giorno

E’ arrivato il momento di usare e “testare”, il nuovo parcheggio di via Maspero: che si aggiungerà alla già ormai nutria schiera di parcheggi “forfettari”, cioè a 2 euro al giorno.

Dopo via Cimone a Giubiano, via Carcano a Biumo e via Calogero Marrone a Casbeno, arriva quindi un altro dei parcheggi a pagamento più graditi e accettati per chi intende stazionare a Varese senza pensare a quanto ci rimane: con dieci giorni d’anticipo, tra l’altro, visto che la data fissata originariamente per la chiusura del cantiere, il 10 settembre è stata fissata a sabato 31 agosto.

61 sono i posti auto a disposizione dei cittadini: non moltissimi, ma importantissimi in quella zona, non solo per il cimitero di Giubiano, a fianco dei quali insiste, ma anche per l’ospedale del Ponte, il nuovo campo di rugby che è in fase di ampliamento e per le stazioni, tant’è vero che potranno parcheggiare anche gli abbonati pendolari e frequenti.

«Come avevamo promesso – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – consegniamo alla città anche questa nuova opera, che si colloca all’interno di un progetto di riqualificazione dell’intero quartiere. Tante strade di Giubiano hanno visto negli ultimi mesi il nuovo attesissimo asfalto, così come lavori importanti vengono portati avanti al centro sportivo e al campo da rugby. Non ci siamo mai fermati, nemmeno durante l’estate: le manutenzioni nelle vie della città sono state costanti e questo ci permette di consegnare tante novità ai varesini che tornano in città dopo le ferie».

Già ampiamente – e visivamente – avanti con i lavori fin dall’inizio del mese, decisivi per il parcheggio di via Maspero sono stati gli ultimi giorni, durante i quali è stato eseguito il collaudo della struttura, necessario per rendere possibile l’agibilità: ulteriori finiture verranno fatte nelle prossime settimane, ma l’utilizzabilità del parcheggio sarà completa sin da sabato mattina.