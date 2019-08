Passamontagna e pistola: ennesima rapina a Ligornetto

Ennesima rapina ad un distributore di benzina sul confine.

Oggi pomeriggio, poco prima delle 17, un individuo, probabilmente armato di pistola celata in un sacchetto, è entrato in via Cantinetta a Ligornetto, in un distributore di benzina con annesso negozio, e ha minacciato la commessa, facendosi consegnare del denaro e dandosi quindi alla fuga a bordo di un veicolo in direzione dell’Italia.

Non si registrano feriti. Le ricerche del rapinatore, sinora senza esito, sono scattate immediatamente.

L’uomo è stato descritto come alto circa 170cm di altezza, dell’età apparente di 35/40anni, caucasico, corporatura magra e incappucciato.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore di benzina sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.