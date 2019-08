Il Pd fa festa e lancia l’idea di un teatro per i fagnanesi

Il Pd di Fagnano Olona ha organizzato anche per quest’anno quattro giorni di Festa dell’Unità Democratica. Da giovedì 22 a domenica 25 agosto l’area feste di via De Amicis ospiterà incontri, dibattiti, spettacoli teatrali, amarcord e chiunque abbia voglia di passare del tempo in compagnia, magari davanti ad una salamella o ad un fritto misto preparato dai volontari dello stand gastronomico.

Il segretario cittadino del Pd Massimo Canavesi sottolinea alcuni eventi che caratterizzeranno l’edizione 2019 della festa: «L’evento annuale quest’anno punterà nella prima giornata a sensibilizzare l’opinione pubblica fagnanese sulla necessità di un luogo ampio dove organizzare eventi culturali. Il teatro come luogo dove fare cultura e punto di aggregazione della comunità. Ospiteremo la compagnia teatrale La Marmotta, Filippo D’Angelo che proietterà diapositive del passato fagnanese e Alessandro Tinti con Federico De Marco, che interverranno sulla dimensione pubblica del teatro. Nelle giornate successive si parlerà di politica, con l’intervento del segretario provinciale Giovanni Corbo, venerdì, e con il “circolo si confronta” al sabato.