Primo giorno di consultazioni: vince il partito del non voto

Dopo le dimissioni del presidente del consiglio Giuseppe Conte, sono iniziate le consultazioni al Quirinale. Ad aprire la prima giornata di colloqui con il Presidente della Repubblica è stata la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (foto sopra) e subito dopo il presidente della Camera Roberto Fico.

Il primo dei gruppi parlamentari è stato quello delle autonomie (Svp, Patt e Uv) del Senato che si è detto «disponibile a sostenere un governo» con maggioranza formata da Pd e M5s, se avrà «una forte impronta europeista». La grande preoccupazione espressa dai capigruppo a Sergio Mattarella è evitare che il Paese vada a elezioni per scongiurare l’esercizio provvisorio e l’aumento dell’Iva.

Anche il gruppo misto del Senato, certamente più composito del primo, concorda sul fatto che sarebbe troppo pericoloso portare il Paese al voto auspicando invece «un governo politico e non di transizione»alle urne e auspica la nascita di «un governo non breve, non di transizione, ma un governo politico». Con la presidente del gruppo misto di Palazzo Madama, Loredana de Petris, c’erano Piero Grasso, Emma Bonino e Riccardo Nencini. «Serve un governo – ha affermato Bonino – di totale alternativa politica e programmatica rispetto a quello visto fino adesso. Il governo avrà il compito di fare ma anche quello di disfare» riferendosi al decreto sicurezza bis, alla questione migranti, allo sperpero dei fondi pubblici.

Oggi toccherà ai big, ovvero M5s e Pd. Questi ultimi hanno avuto un velocissimo direttivo alla conclusione del quale è emersa la volontà unanime del partito di sondare la possibilità di fare un’alleanza con i grillini per un governo non di transizione, ma pieno e di legislatura, con una marcata discontinuità sia rispetto ai nomi che ai programmi.