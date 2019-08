Pulitori volontari al lavoro: più di duemila mozziconi di sigaretta raccolti in centro

Più di duemila mozziconi di sigaretta raccolti in un pomeriggio in pieno centro a Varese.

È il risultato dell’operazione di pulizia messa in atto da un gruppo di volontari guidati da Ermanno Masseroni.

In azione sabato 3 agosto, hanno raccolto un sacco pieno di mozziconi di sigaretta abbandonati per il centro di Varese. Il tutto in tre/quattro ore di lavoro: «È anche pieno nei tombini, ma non siamo riusciti a recuperarli – scrivono i volontari della pulizia -. Ma la gente non ci arriva a capire che non sono biodegradabili? Poi ci si lamenta se le nostre strade si allagano…Mozziconi ovunque, anche nelle aiuole e sotto le piante. Davvero desolante».