Quota 100 non svuota le corsie degli ospedali varesini

Nè quota 100 e nemmeno l’età anagrafica. Nelle aziende ospedaliere del Varesotto non sono certo i pensionati i problemi dell’assistenza in corsia. Quello che è stato definito un provvedimento “svuota corsie” con quota 100 ha contribuito solo in minima parte ad accelerare il normale ritiro per raggiunti limiti di età.

Nell’Asst Valle Olona in tutto il 2019 andranno in pensione 18 dirigenti tra medici e amministrativi di cui, però, “solo” 4 con quota cento. Nel comparto che riguarda infermieri, tecnici, oss e altre figure operative, l’addio al lavoro riguarderà 95 dipendenti di cui 14 con quota cento.

Percentuali basse anche all’asst Sette Laghi: i dipendenti che quest’anno lasciano sono 280 di cui 43 (6 dirigenti, 37 tra infermieri 13 , amministrativi 8 e tecnici 16 ) quelli che hanno scelto di uscire grazie alla quota 100.

Alla conta dei numeri, dunque, non esiste un problema spopolamento delle corsie che, comunque, risultano già in sofferenza spesso per equipe sottodimensionate.

Il ricorso alla pensione con i “100 anni” non c’è stato soprattutto per il comparto medico. La normativa, ricordiamo, vieta la possibilità di proseguire con l’attività professionale. Un motivo che ha scoraggiato quanti erano nelle condizioni di accedere alla misura.