Rapina in villa, banditi via con preziosi per 10 mila euro e 3 rolex

Rapina in piena notte all’interno di un’abitazione di Olgiate Olona. Tre banditi col volto coperto sono entrati all’interno di una villa di via don Gnocchi dove hanno costretto il proprietario a consegnargli valori per 10 mila euro e 3 Rolex. Pare che i tre fossero armati.

Subito dopo si sarebbero allontanati a bordo di un’auto tenendo sotto “sequestro” il padrone di casa fino al cancello dell’abitazione, per evitare che questi avvertisse immediatamente le forze dell’ordine. Non è chiaro se sia stata usata violenza.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri del Norm di Busto Arsizio insieme al nucleo investigativo di Varese