Rave Party nei boschi. La “festa” dura solo una notte

Si ritrovano per un Rave Party, che sarebbe dovuto andare avanti fino a domenica, ma la festa dura solo poche ore per l’intervento delle forze dell’ordine. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato, in un terreno nella zona boschiva San Giacomo di Vergiate, quasi al confine con Varano Borghi. Un centinaio di ragazzi si sono ritrovati per dar vita a una festa abusiva, con tanto di mega casse audio e attrezzatura per distribuire birra e viveri.

Ad avvisare le forze dell’ordine nella notte sono stati alcuni residenti della zona, intorno alle 4 del mattino, attirati dalla forte musica che proveniva dall’area boschiva. Una pattuglia dei carabinieri ha prima verificato l’origine della musica, poi nel giro di poche ore, i militari, in accordo con la Polizia Locale e la Forestale, hanno provveduto a recarsi sul posto con diverse pattuglie. Lo sgombero è avvenuto in maniera pacifica, senza disordini o proteste da parte dei ragazzi presenti. Alla fine sono state identificate una cinquantina di persone, tutte provenienti da diverse zone del nord Italia.

Il rave party sarebbe dovuto durare tre giorni e i giovani partecipanti si erano ben attrezzati per l’occasione. Il numero dei ragazzi, se non fossero intervenuti i carabinieri, sarebbe sicuramente aumentato nella notte tra sabato e domenica perché era già partito il passaparola sull’esistenza della festa. È al vaglio degli inquirenti la posizione di tutti i giovani identificati e degli organizzatori che, nel caso in cui il proprietario del fondo dovesse sporgere querela, potrebbero essere tutti denunciati alla locale Procura della Repubblica per l’invasione del terreno.