“River’s art” si trasferisce a Sesto Calende

Dopo due edizioni a Stresa, “River’s art” arriverà per la prima volta a Sesto Calende. Sedici artisti tra pittori, scultori, acquarellisti, ceramisti e artigiani esporranno le loro opere lungo tutto Viale Italia, trasformato per l’occasione in una mostra d’arte all’aperto.

La manifestazione inizierà domenica 11 agosto alle 16.00 e continuerà fino alle 22.

Tra gli espositori ci saranno Gaetano Muratore con le sue sculture a forma di robot realizzate in materiali di riciclo, la scultrice Joerghelina Melis, Katia Agatis e l’artista sestese Cristina Balzarini. Proprio Balzarini ha recentemente realizzato il trofeo per il 25° Palio di Sulmona, un grande stendardo con i simboli della giostra cavalleresca e della città di Sulmona. Alla manifestazione parteciperà anche Andrea Lenni, che realizzerà i suoi disegni dal vivo.