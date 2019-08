Rubano mille euro di abiti, due minorenni nei guai

Rubano abiti per mille euro e tentano di fuggire, ma vengono “intercettate” e denunciate. Protagoniste due ragazzine, minorenni, che hanno pensato bene di fare shopping senza pagare. Credevano di farla franca ma ormai i controlli sono serrati ed è davvero difficile uscire con merce rubata, senza essere bloccati, soprattutto se non si tratta proprio di due capi.

Così i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, due ragazze di Varese, perché responsabili, in concorso, del reato di furto aggravato.

I militari dell’Arma, dopo una segnalazione telefonica al 112 sono intervenuti in Piazza della Repubblica, presso un negozio di abbigliamento sportivo che si trova all’interno del centro commerciale; lì hanno bloccato le due ragazze minorenni che avevano sottratto ed occultato in alcune borse vari capi di abbigliamento sportivo, per un valore commerciale complessivo quantificato in oltre 1000 euro circa. A sorprenderle e bloccarle il personale addetto alla sicurezza.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno consentito di accertare che le due ragazze avrebbero sottratto altri capi di abbigliamento da altri negozi del centro della città di Varese. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.