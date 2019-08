Sabato alle Bettole il premio Ancilla e Disma Ferrario

È una riunione interessante quella che all’ippodromo varesino precederà il botto finale del 31 agosto riunione in cui si correrà l’atteso Gran premio Città di Varese. Durante la serata di sabato 24 agosto si correrà il Premio Ancilla e Disma Ferrario, un handicap di buona dotazione sul miglio per i 3 anni e oltre, nel quale incontriamo un campo partenti anomalo nel senso che sono solo sei cavalli, appartenenti a tre allenatori diversi. Due sono dei Botti, due di Gasparini e gli altri due appunto di Diego Dettori. «La prestazione negativa di Sun Devil nel Premio delle Alpi a Merano – sottolinea Dettori – si spiega con un brutto numero di steccato e con un peso importante a seguito della vittoria nel Borghi. Questa volta abbiamo il numero 2 e dovremmo trovare una sistemazione migliore, se andasse in posizione avrebbe ancora chance, perché il cavallo sta bene. Ho fiducia anche in Yakima, nel Novella è stata sfortunata, è arrivata quarta ma con uno svolgimento migliore avrebbe potuto vincere. Penso che la corsa potrebbe venirle bene perché Checkmark dovrebbe andare davanti e sgranare il gruppo, il 6 di steccato non è un problema in quanto lei corre meglio di spunto. Se dovesse piovere e ci fosse terreno pesante salirebbero le chances di City of Stars e di Yakima, se non piovesse e fosse buono-scorrevole terrei Elixir of Life insieme a Sun Devil».

Passiamo all’ultima del convegno, un handicap di minima sui 1500 metri: «Con Sharkattack pensavo di correre il 1950 sulla sabbia – continua Dettori – ma ne è uscita una corsa troppo dura e l’ho dirottato verso questa sull’erba. Secondo me per lui sarebbe meglio qualche metro in più ma oramai il cavallo si è completamente ripreso dalla castrazione, è bello pronto e contro questi rivali ha prima chance. L’avversario diretto è Sambuca e ad entrambi piace correre in testa: vediamo, se Shark dovesse riuscire ad andare davanti bene ma non sarebbe obbligatorio».