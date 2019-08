Sagre, musica e fuochi d’artificio per il fine settimana del rientro

Un fine settimana ancora estivo con tantissime proposte all’aria aperta, tra sagre, appuntamenti musicali, escursioni e spettacoli serali.

METEO – Le previsioni meteo segnalano un po’ di incertezza. Se venerdì prevarrà sulla provincia il bel tempo, con qualche innocua velatura, da sabato 31 agosto si prevede un’accentuazione dell’instabilità con possibilità di rovesci e temporali in montagna, con brevi sconfinamenti possibili anche in pianura nel pomeriggio. Situazione simile domenica 1° settembre, in attesa di un generale peggioramento esteso a tutta la regione da lunedì.

Feste e sagre

Besano – Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre torna la tradizionale festa della Madonna del San Martino: due giorni di appuntamenti sul colle che domina il paese, da cui si gode un bellissimo panorana > La festa

Casciago – Torna nel fine settimana “Morosoccer, la sagra del calcio”. Appuntamento da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre a Morosolo, per una no stop di calcio col IV Memorial Dante Parietti, ottimo cibo e tanto altro > Leggi il programma

Casciago – Nel fine settimana la Comunità Pastorale di Sant’Eusebio saluta don Norberto Brigatti e apre due settimane di festa per la patronale di Morosolo > Gli appuntamenti

Cuasso al Monte – Domenica 1° settembre nell’antica frazione di Borgnana un ricco programma di esposizioni, concerti, teatro, cibo in piazza, laboratori per bambini e molto altro > Il programma di Borgnana in festa

Varese – Nel fine settimana prende il via la seconda parte del 41° Palio di Masnago, con tante iniziative che si protrarranno fino a domenica 8 settembre > Tutte le iniziative

Varese – Da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre tanti appuntamenti per la festa patronale di Velate, organizzata dalla Parrocchia S. Stefano > Leggi

Venegono Inferiore – Sempre attesissimo l’appuntamento che chiude l’estate venegonese: da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre torna September Fest, con il suo programma di musica, gastronomia e fuochi d’artificio finali > Il programma della festa

Parabiago – Venerdì 30 agosto la Cur…Sagra apre ufficialmente la tradizionale Sagra di San Lorenzo. Ritrovo alle 18.30 all’oratorio di San Lorenzo > Leggi qui

Eventi

Gavirate – Da venerdì 30 agosto e domenica 1° settembre musica, laboratori, teatro e mostre sul lungolago, in paese e al Chiostro di Voltorre per l’edizione 2019 di Alzheimer Fest, la festa organizzata da Progetto Rughe > Il programmadi Alzheimer Fest

Sesto Calende – Il Festival dei fuochi d’artificio fa tappa a Sesto Calende sabato 31 agosto. Un ricco programma di eventi organizzati da Pro Sesto e Amministrazione comunale in attesa dello spettacolo pirotecnico delle 22.3o > L’evento

Stresa – Appuntamenti per tutti i gusti nella cittadina sul Lago Maggiore dove lunedì 2 settembre sono attesi gli spazzacamini della Val Vigezzo > Leggi

Varese – Si inaugura venerdì 30 agosto, alle 18.30 al Battistero di Velate, “Re-velation”, esposizione di opere fotografiche con venti scatti della fotografa genovese Carla Iacono. Mostra a cura di Carla Tocchetti e Clelia Belgrado > La mostra

Varese – Venerdì 30 agosto (dalle 18) il festival “Il lago cromatico” porterà il pubblico nella spettacolare Casa Museo Pogliagli al Sacro Monte di Varese. Ospiti della serata saranno Willi Burger, armonica cromatica, e Clara Schembari, pianoforte > Leggi

Varese – Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre Il “Movimento Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo”, opera fondata da don Vittorione e mons. Enrico Manfredini, organizza a Varese una commemorazione per ricordare don Vittorio Pastori nella ricorrenza del 25° anniversario della morte > Il programma

Musica

Clivio – Sabato 31 agosto al campo sportivo, unico concerto varesino del tour di Davide Van De Sfroos: in scaletta tutti i brani più amato del suo repertorio in una nuova chiave > Il concerto

Gandria (Canton Ticino) – Venerdì 30 agosto, alle 19.30 nella chiesa di San Vigilio un nuovo, promettente duo: per il festival Ceresio Estate si esibiscono insieme la sassofonista Jess Gillam e lo straordinario chitarrista Miloš Karadaglić > Leggi

Escursioni

Cuasso al Monte – Domenica 1° settembre il gruppo Facebook “Sei della Valceresio se…” propone un’escursione sul Monte Piambello, con i suoi 1.125 metri la vetta più alta del territorio della Comunità montana > Leggi qui

Porto Ceresio – In occasione della festa del Gruppo Alpini, domenica 1° settembre si potrà partecipare ad una bella escursione sulMonte Grumello, alla scoperta delle fortificazioni della Linea Cadorna > L’escursione

Saltrio – Domenica 1° settembre l’associazione Amici del Monte Orsa propone una gita sui sentieri del contrabbando con racconti e sorprese lungo il cammino > Il programma

Sport

Bocce – Nel fine settimana va in scena il “1° Weekend boccistico del Varesotto” che vedrà il primo atto sabato 31 a Bedero Valcuvia e il secondo domenica 1° settembre a Malnate. Tanti i campioni in arrivo > Leggi