Salta il progetto di Marchesi: la casa di riposo per cuochi non si farà

L’annuncio era stato siglato nel 2017, con un’altra dirigenza: ma poiché si trattava di un accordo siglato tra la Fondazione Marchesi e la Fondazione Molina che coinvolgeva il triennio 2017-2020, la domanda al cda della Fondazione Molina nel giorno della presentazione del nuovo direttore generale, era d’obbligo: «Che fine ha fatto l”accordo per la casa di Riposo per anziani cuochi?».

La risposta, da parte del nuovo ccda, è stata lapidaria: «Non abbiamo più ricevuto alcun tipo di input dalla fondazione Marchesi, non è stato dato seguito a niente. Per noi, è un capitolo chiuso».

Il progetto che faceva parte di un accordo tra Fondazione Molina e Fondazione Marchesi si componeva di due punti: una casa di riposo per cuochi in pensione, sulla falsariga della casa Verdi di Milano per anziani musicisti, e un laboratorio del gusto realizzato negli spazi dell’ex centrale termica dell’istituto per “passare” alle giovani leve i saperi degli anziani chef.