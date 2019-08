Scia luminosa nel cielo di Varese, di cosa si è trattato?

A segnalarlo siete stati in parecchi, intorno alle 21.30 di sabato 17 agosto: una grande luce luminosa ha solcato il cielo sopra Varese.

Chi ci ha scritto verde, chi ci ha scritto azzurra, chi semplicemente ci ha detto di avere visto una luce: fatto sta che qualcosa sembra essere successo nei cieli varesini, non solo in città ma anche dalle parti del lago Maggiore.

Abbiamo provato a chiedere cosa poteva trattarsi all’osservatorio astronomico Schiaparelli, che ha innanzitutto precisato: «A noi non risultano bolidi o luci anomale, ma potrebbe trattarsi di molte cose. Potrebbe ad esempio essere una stella cadente molto luminosa, un meteorite. Oppure, da luce anche il riverbero dei satelliti artificiali in orbita, anche se in questo caso la luce resta fissa e non dà impressione di movimento. Infine, se colorata e magari con una traiettoria che sembra arrivare la terra, potrebbe anche essere il riflesso di un evento che arriva da terra e non dal cielo, come un concerto che utilizza luci laser. Ma ci vorrebbero più elementi per poter capire».

Da qui, l’appello ai lettori che ieri sera hanno visto: sapete descriverci la luce con maggiori particolari? Colori, traiettoria, dimensione, eventuali rumori? proveremo a capire se quello che avete visto nel cielo di agosto è stata una stella cadente in ritardo, o qualcosa di diverso.