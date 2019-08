Scout varesino nominato Global Ambassador al raduno mondiale

Quarantacinquemila ragazzi da tutto il mondo si sono dati appuntamento nel West Virginia (USA) per la 24esima edizione del World Scout Jamboree, il raduno mondiale degli scout.

Quest’anno è stato scelto come Global Ambassador dell’Italia Giulio Bernasconi, un ragazzo di 16 anni di Travedona Monate. Per dodici giorni (dal 22 luglio fino al 2 agosto) migliaia di ragazzi provenienti da più di 150 paesi hanno vissuto e dialogato insieme con un unico obiettivo: “Unlock a new world” (apriti a un nuovo mondo).

“Non penso di riuscire ad esprimere a parole quello che mi è successo in questi giorni- spiega Giulio – Ho visto convivere insieme ragazzi di tutto il mondo a dimostrazione del fatto che la diversità è una ricchezza incredibile. Ho visto ragazzi provenienti da paesi tra loro in guerra abbracciarsi e giovani di religioni diverse stringere amicizie.”

Ad accompagnare Giulio in questa esperienza c’erano anche Fabio, Carolina e Miriam, giovani scout della provincia, appartenenti ai gruppi di Tradate, Varese 3 e Varese 1. “L’inizio del viaggio non è stato facile. Infatti abbiamo perso cinque voli e siamo rimasti in attesa all’aeroporto di Londra per un giorno intero, ma nonostante questo il morale è sempre rimasto alto” commenta il giovane scout.

Al raduno era presente anche l’ex segretario dell’Onu e il presidente dell’associazione mondiale dello scoutismo per parlare del ruolo degli scout nel mondo.

“Siamo una generazione che dovrà affrontare molte sfide, dal surriscaldamento globale al terrorismo internazionale. Ma dovremo affrontarle insieme – continua il giovane ambasciatore – In questi dieci giorni ho percepito un mondo che sa stare insieme tranquillamente, perché la diversità costruisce ponti e non porta a muri.”