‘Scrittrici Insieme’ scalda i motori per la nona edizione

«Siamo orgogliosi di essere già arrivati alla nona edizione. Ogni anno vogliamo fare sempre meglio». La libraia Anna Caru’, comproprietaria dello storico negozio di libri e dischi di piazza Garibaldi (definito dal Guardian uno dei migliori negozi di dischi al mondo), è tra le organizzatrici di ‘Scrittrici Insieme‘. Si tratta del festival della letteratura, declinato al femminile, della provincia di Varese. Per il secondo anno consecutivo si terrà al Castello Visconti di Somma Lombardo dal quattro al sei ottobre.

«Lo definiamo il festival al femminile perché le organizzatrici sono tutte donne», afferma Caru’, precisando che non c’è nessuna scelta polemica dietro la scelta del nome: «Invitiamo anche molti scrittori». Non c’è dubbio però che i principali ospiti siano sempre stati grandi scrittrici. Oltre a Helena Janeczek, premio Strega 2018 con ‘La ragazza con la Leica’ (Guanda) nonché ospite fisso della rassegna in quanto organizzatrice (e gallaratese d’adozione), negli anni ci sono stato grandi nomi come Marta Morazzoni – anche lei di Gallarate e ospite nella prossima edizione – Marguerite Yourcenar, Michela Murgia, Daria Bignardi e Jhumpa Lahiri, premio Pulitzer e possibile nuova ospite («Ci stiamo ancora lavorando, lei sarebbe felice di tornare», ha detto cautamente Caru’, senza sbilanciarsi troppo). Ma quale sarà invece il programma di quest’anno? «Stiamo ancora chiudendo alcuni nomi, ma ci sono già delle certezze». Al Castello Visconti ci saranno, oltre alla già citata Morazzoni, Benedetta Tobagi: figlia del celebre giornalista del Corriere Walter Tobagi, assassinato dalle brigate rosse e a cui è dedicato un mezzo busto nella sede storica di via Solferino, presenterà ‘Piazza Fontana – Il processo impossibile’, incetrato sulla strage avvenuta presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura esattamente cinquant’anni fa. E ci sarà anche Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta ai campi di concetramento, tornata recentemente in libreria con ‘Il mare nero dell’indifferenza’, scritto con Beppe Civati ed edito da ‘People‘ (casa editrice dello stesso Civati, che ha sede a Gallarate).

Caru’, tuttavia, non lesina qualche critica alla giunta di Gallarate, dove fino a due anni fa aveva luogo la manifestazione: «’Scrittrici Insieme’ si è sempre tenuto al Maga, che è il luogo perfetto per un festival letterario. Ma, con l’insediarsi della nuova giunta, è venuto meno il sostegno economico, fondamentale per una manifestazione gratuita e con pochissimi sponsor. Ne abbiamo preso atto e ci siamo spostati a Somma, la cui amministrazione si è da subito dimostrata ben disposta ad accoglierci».

Il festival è, come detto, gratuito. Per questo motivo si potrà contribuire con una donazione sul sito, dove a breve si potrà trovare il programma completo.